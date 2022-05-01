Власов о победе в «Туре Романдии»: «Знал, что если все сложится, важно просто сосредоточиться на итоговой победе»

Российский велогонщик Александр Власов оценил свою победу в многодневке «Тур Романдии», которая прошла в Швейцарии.

Сегодня на пятом этапе соревнований Власов выиграл индивидуальную гонку с раздельным стартом, что позволило ему занять первое место в общем зачете.

«Главной задачей сегодня была победа в генеральной классификации. Отдал все что мог и рад, что удалось добиться поставленной цели. Просто счастлив сейчас.

Да, форма была хорошая, знал, что если все сложится хорошо, а я уже был в хорошей позиции, важно не то что не потерять, просто сосредоточиться на итоговой победе.

Вчера тоже было ощущение, что я готов. Получился лучший расклад: выиграть этап и общий зачет», – сказал Власов.

«Тур Романдии». 5-й этап. Власов финишировал первым и выиграл общий зачет