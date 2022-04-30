«Тур Романдии». 4-й этап. Игита победил, Власов занял 2-е место, Аюсо – 3-е, Деннис лидирует в общем зачете

Российский велогонщик Александр Власов финишировал вторым на 4-м этапе многодневки «Тур Романдии» в Швейцарии. Победил колумбиец Серхио Игита.
«Тур Романдии»
4-й этап
Эгль – Зеналь, Швейцария
180,1 км
1. Серхио Игита (Колумбия, BORA – hansgrohe) – 4.58,52
2. Александр Власов (Россия, BORA – hansgrohe) – то же время
3. Хуан Аюсо (Испания, UAE Team Emirates)
4. Бен О’Коннор (Австралия, AG2R Citroën)
5. Тибо Пино (Франция, Groupama – FDJ)
6. Майкл Вудс (Канада, Israel – Premier Tech)
7. Джино Медер (Швейцария, Bahrain – Victorious)
8. Себастьен Райхенбах (Швейцария, Groupama – FDJ)
9. Симон Геншке (Германия, Cofidis)
10. Карлос Верона (Испания, Movistar)
11. Роан Деннис (Австралия, Jumbo-Visma) – 0,03
Общий зачет (после четырех этапов)
1. Роан Деннис (Австралия, Jumbo-Visma) – 17.27,01
2. Хуан Аюсо (Испания, UAE Team Emirates) – 0,15
3. Александр Власов (Россия, BORA – hansgrohe) – 0,18
4. Бен О’Коннор (Австралия, AG2R Citroën) – 0,25
5. Люк Плапп (Австралия, INEOS Grenadiers) – 0,30
6. Джино Медер (Швейцария, Bahrain – Victorious) – 0,32
7. Себастьен Райхенбах (Швейцария, Groupama – FDJ) – 0,37
8. Нейлсон Паулесс (США, EF Education-EasyPost) – 0,41
9. Симон Геншке (Германия, Cofidis) – 0,42...
22. Серхио Игита (Колумбия, BORA – hansgrohe) – 1,54