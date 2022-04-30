«Тур Романдии». 4-й этап. Игита победил, Власов занял 2-е место, Аюсо – 3-е, Деннис лидирует в общем зачете

Российский велогонщик Александр Власов финишировал вторым на 4-м этапе многодневки «Тур Романдии» в Швейцарии. Победил колумбиец Серхио Игита.

«Тур Романдии»

4-й этап

Эгль – Зеналь, Швейцария

180,1 км

Профиль/Карта

1. Серхио Игита (Колумбия, BORA – hansgrohe) – 4.58,52

2. Александр Власов (Россия, BORA – hansgrohe) – то же время

3. Хуан Аюсо (Испания, UAE Team Emirates)

4. Бен О’Коннор (Австралия, AG2R Citroën)

5. Тибо Пино (Франция, Groupama – FDJ)

6. Майкл Вудс (Канада, Israel – Premier Tech)

7. Джино Медер (Швейцария, Bahrain – Victorious)

8. Себастьен Райхенбах (Швейцария, Groupama – FDJ)

9. Симон Геншке (Германия, Cofidis)

10. Карлос Верона (Испания, Movistar)

11. Роан Деннис (Австралия, Jumbo-Visma) – 0,03

Общий зачет (после четырех этапов)

1. Роан Деннис (Австралия, Jumbo-Visma) – 17.27,01

2. Хуан Аюсо (Испания, UAE Team Emirates) – 0,15

3. Александр Власов (Россия, BORA – hansgrohe) – 0,18

4. Бен О’Коннор (Австралия, AG2R Citroën) – 0,25

5. Люк Плапп (Австралия, INEOS Grenadiers) – 0,30

6. Джино Медер (Швейцария, Bahrain – Victorious) – 0,32

7. Себастьен Райхенбах (Швейцария, Groupama – FDJ) – 0,37

8. Нейлсон Паулесс (США, EF Education-EasyPost) – 0,41

9. Симон Геншке (Германия, Cofidis) – 0,42...

22. Серхио Игита (Колумбия, BORA – hansgrohe) – 1,54