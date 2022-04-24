Александр Власов: «Из маршрута «Тур де Франс» поеду изучать брусчатку. Надеюсь, команда поможет мне быть на брусчатке в хорошей позиции»

Российский велогонщик BORA – hansgrohe поделился ожиданиями от дебютного «Тур де .

– Что у вас по планам после «Льежа»?

– «Романдия». Тоже, кстати, первая в карьере.

– За эти месяцы в новой команде уже чувствуете, что доверие к вам как к капитану растет?

– У нас в принципе много новых ребят. Мы скатались вместе и да, думаю, уже есть в друг друге уверенность.

– Какой план подготовки к «Туру»?

– Поеду на «высоту», потом – .

– Кого отдельно отметили бы на старте сезона с прикидкой на «Тур»?

– Дани Мартинеса. О нем, как мне кажется, мало говорят, но он в отличной форме.

– В тоннель «продуваться» поедете для «разделки»?

– Уже был. Жду, когда мне придет мой новый разделочный руль.

– Негатива на себе не чувствуете?

– Знаю, есть какие-то комментарии, но в целом не чувствую.

– Из маршрута «Тура» что-то изучать поедете?

– Брусчатку. Снова дебют – первая брусчатка (улыбается). Остерегаюсь, конечно, немножко. Попробую и узнаю, каково это. Надеюсь на команду, что они помогут мне быть на брусчатке в хорошей позиции, – сказал Власов.