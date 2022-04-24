Александр Власов: «Из маршрута «Тур де Франс» поеду изучать брусчатку. Надеюсь, команда поможет мне быть на брусчатке в хорошей позиции»

Российский велогонщик BORA – hansgrohe Александр Власов поделился ожиданиями от дебютного «Тур де Франс».
– Что у вас по планам после «Льежа»?
– «Романдия». Тоже, кстати, первая в карьере.
– За эти месяцы в новой команде уже чувствуете, что доверие к вам как к капитану растет?
– У нас в принципе много новых ребят. Мы скатались вместе и да, думаю, уже есть в друг друге уверенность.
– Какой план подготовки к «Туру»?
– Поеду на «высоту», потом – «Тур Словении».
– Кого отдельно отметили бы на старте сезона с прикидкой на «Тур»?
– Дани Мартинеса. О нем, как мне кажется, мало говорят, но он в отличной форме.
– В тоннель «продуваться» поедете для «разделки»?
– Уже был. Жду, когда мне придет мой новый разделочный руль.
– Негатива на себе не чувствуете?
– Знаю, есть какие-то комментарии, но в целом не чувствую.
– Из маршрута «Тура» что-то изучать поедете?
– Брусчатку. Снова дебют – первая брусчатка (улыбается). Остерегаюсь, конечно, немножко. Попробую и узнаю, каково это. Надеюсь на команду, что они помогут мне быть на брусчатке в хорошей позиции, – сказал Власов.