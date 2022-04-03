Велогонщица-трансгендер Бриджес об участии в женских соревнованиях: «Никто не должен выбирать между тем, кто ты есть, и возможностью заниматься любимым спортом»

Британская велогонщица-трансгендер Эмили Бриджес высказалась о своем участии в женских соревнованиях.

Ранее Международный союз велосипедистов (UCI) проинформировал британскую федерацию велоспорта (British Cycling) о том, что Бриджес не может быть допущена к чемпионату Великобритании по омниуму. При этом в течение последнего года Бриджес проходила гормональную терапию для снижения уровня тестостерона.

«Несмотря на их публичное заявление, у меня все еще нет четкого представления о том, почему я не соответствую правилам. Я спортсмен, я лишь хочу снова соревноваться в гонках – по правилам, установленным British Cycling и UCI после тщательных исследований в отношении трансгендерных спортсменов.

Никто не должен выбирать между тем, кто ты есть, и возможностью заниматься любимым спортом», – заявила Бриджес.

«Участвовать в гонках как мужчина, когда им не являешься – странно». Зак Бриджес бил рекорды, а потом превратился в Эмили – соперницы не рады