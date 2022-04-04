«Вуэльта страны Басков». Первый этап. Гонщики проедут индивидуальную гонку с раздельным стартом

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4 апреля стартует веломногодневка «Вуэльта страны Басков». Гонщики проедут индивидуальную гонку с раздельным стартом. 

«Вуэльта страны Басков»

Первый этап

Хондарибия, Испания

Индивидуальная гонка с раздельным стартом

7,51 км

Профиль/Карта

Начало – 15:26 по московскому времени. 

Участники

Примож Роглич (Словения, Jumbo-Visma)

Жюлиан Алафилипп (Франция, Quick-Step Alpha Vinyl)

Ремко Эвенепул (Бельгия, Quick-Step Alpha Vinyl)

Йонас Вингегард (Дания, Jumbo-Visma)

Адам Йейтс (Великобритания, INEOS Grenadiers)

Давид Годю (Франция, Groupama – FDJ)

Диего Улисси (Италия, UAE Team Emirates)

Энрик Мас (Испания, Movistar)

Майкл Вудс (Канада, Israel – Premier Tech)

Пейо Бильбао (Испания, Bahrain – Victorious)

Александр Власов (Россия, BORA – hansgrohe)

Александр Рябушенко (Россия, Astana Qazaqstan)

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