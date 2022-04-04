«Вуэльта страны Басков». Первый этап. Гонщики проедут индивидуальную гонку с раздельным стартом

4 апреля стартует веломногодневка «Вуэльта страны Басков». Гонщики проедут индивидуальную гонку с раздельным стартом.
«Вуэльта страны Басков»
Первый этап
Хондарибия, Испания
Индивидуальная гонка с раздельным стартом
7,51 км
Начало – 15:26 по московскому времени.
Участники
Примож Роглич (Словения, Jumbo-Visma)
Жюлиан Алафилипп (Франция, Quick-Step Alpha Vinyl)
Ремко Эвенепул (Бельгия, Quick-Step Alpha Vinyl)
Йонас Вингегард (Дания, Jumbo-Visma)
Адам Йейтс (Великобритания, INEOS Grenadiers)
Давид Годю (Франция, Groupama – FDJ)
Диего Улисси (Италия, UAE Team Emirates)
Энрик Мас (Испания, Movistar)
Майкл Вудс (Канада, Israel – Premier Tech)
Пейо Бильбао (Испания, Bahrain – Victorious)
Александр Власов (Россия, BORA – hansgrohe)
Александр Рябушенко (Россия, Astana Qazaqstan)