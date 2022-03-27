«Вуэльта Каталонии». 7-й этап. Гонщики проедут маршрут с шестикратным прохождением подъема Монтжуик

27 марта пройдет заключительный этап многодневки «Вуэльта Каталонии». Гонщики проедут маршрут с шестикратным прохождением подъема Монтжуик.
«Вуэльта Каталонии»
7-й этап
Барселона – Барселона
138,6 км
Начало – 12:55 по московскому времени.
Общий зачет (после 6-го этапа)
1. Серхио Игита (Колумбия, BORA – hansgrohe) – 26.35,24
2. Ричард Карапас (Эквадор, INEOS Grenadiers) – 0,16
3. Жоау Алмейда (Португалия, UAE Team Emirates) – 0,52
4. Найро Кинтана (Колумбия, Arkéa Samsic) – 0,53
5. Хуан Аюсо Пескера (Испания, UAE Team Emirates) – 1,08
6. Ваут Пулс (Нидерланды, Bahrain – Victorious) – 1,10
7. Бен О’Коннор (Австралия, AG2R Citroën) – то же время
8. Тобиас Халланд Йоханнессен (Норвегия, Uno-X Pro Cycling) – 1,13
9. Гийом Мартен (Франция, Cofidis) – 1,16
10. Торстен Трэен (Норвегия, Uno-X Pro Cycling) – 1,27