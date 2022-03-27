«Вуэльта Каталонии». 7-й этап. Гонщики проедут маршрут с шестикратным прохождением подъема Монтжуик

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27 марта пройдет заключительный этап многодневки «Вуэльта Каталонии». Гонщики проедут маршрут с шестикратным прохождением подъема Монтжуик. 

«Вуэльта Каталонии»

7-й этап 

Барселона – Барселона

138,6 км

Профиль/Карта

Начало – 12:55 по московскому времени. 

Общий зачет (после 6-го этапа)

1. Серхио Игита (Колумбия, BORA – hansgrohe) – 26.35,24

2. Ричард Карапас (Эквадор, INEOS Grenadiers) – 0,16

3. Жоау Алмейда (Португалия, UAE Team Emirates) – 0,52

4. Найро Кинтана (Колумбия, Arkéa Samsic) – 0,53

5. Хуан Аюсо Пескера (Испания, UAE Team Emirates) – 1,08

6.  Ваут Пулс (Нидерланды, Bahrain – Victorious) – 1,10

7. Бен О’Коннор (Австралия, AG2R Citroën) – то же время

8. Тобиас Халланд Йоханнессен (Норвегия, Uno-X Pro Cycling) – 1,13

9. Гийом Мартен (Франция, Cofidis) – 1,16

10. Торстен Трэен (Норвегия, Uno-X Pro Cycling) – 1,27

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