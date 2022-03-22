Итальянский велогонщик Сонни Колбрелли пережил остановку сердца на финише первого этапа «Вуэльты Каталонии»

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Итальянский велогонщик команды Bahrain – Victorious Сонни Колбрелли пережил остановку сердца на финише первого этапа «Вуэльты Каталонии».

Кольбрелли приехал вторым на этапе в 172 км и финишем в гору.

Спортсмен потерял сознание на финише, у него начались судороги. К гонщику сразу прибыли медики и зафиксировали остановку сердца. Для реанимации Кольбрелли понадобился дефибриллятор.

Позже 31-летний гонщик пришел в сознание, его доставили в местную больницу. Новой информации о состоянии спортсмена с тех пор не было.

 

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