«Париж – Ницца». 4-й этап. Гонщики проедут «разделку» с финишем в подъем третьей категории

9 марта пройдет четвертый этап веломногодневки «Париж – Ницца».
«Париж – Ницца»
4-й этап
Домера – Монлюсон, Франция
13,4 км
Начало – 15.05 по московскому времени. Трансляция – с 16.15 на канале Eurosport 1.
Общий зачет (после третьего этапа)
1. Кристоф Лапорт (Франция, Jumbo-Visma) – 11.34,44
2. Воут ван Арт (Белигия, Jumbo-Visma) – 0,01
3. Примож Роглич (Словения, Jumbo-Visma) – 0,09
4. Мадс Педерсен (Дания, Trek – Segafredo) – 0,29
5. Бриан Кокар (Франция, Cofidis) – 0,33...
6. Пьер Латур (Франция, TotalEnergies) – то же время
7. Зденек Штыбар (Чехия, Quick-Step Alpha Vinyl) – 0,38
8. Яспер Стюйвен (Бельгия, Trek – Segafredo) – 0,39
9. Александр Власов (Россия, BORA – hansgrohe)
10. Флориан Сенешаль (Франция, Quick-Step Alpha Vinyl)