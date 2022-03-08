«Париж – Ницца». 4-й этап. Гонщики проедут «разделку» с финишем в подъем третьей категории

9 марта пройдет четвертый этап веломногодневки «Париж – Ницца».

«Париж – Ницца»

4-й этап

Домера – Монлюсон, Франция

13,4 км

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Начало – 15.05 по московскому времени. Трансляция – с 16.15 на канале Eurosport 1.

Общий зачет (после третьего этапа)

1. Кристоф Лапорт (Франция, Jumbo-Visma) – 11.34,44

2. Воут ван Арт (Белигия, Jumbo-Visma) – 0,01

3. Примож Роглич (Словения, Jumbo-Visma) – 0,09

4. Мадс Педерсен (Дания, Trek – Segafredo) – 0,29

5. Бриан Кокар (Франция, Cofidis) – 0,33...

6. Пьер Латур (Франция, TotalEnergies) – то же время

7. Зденек Штыбар (Чехия, Quick-Step Alpha Vinyl) – 0,38

8. Яспер Стюйвен (Бельгия, Trek – Segafredo) – 0,39

9. Александр Власов (Россия, BORA – hansgrohe)

10. Флориан Сенешаль (Франция, Quick-Step Alpha Vinyl)