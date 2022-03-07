«Париж – Ницца». 3-й этап. Гонщики преодолеют равнинный маршрут длиной 190 км

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8 марта пройдет третий этап многодневки «Париж – Ницца». 

«Париж – Ницца»

3-й этап

Вьерзон – Ден-ле-Палестель

190,8 км

Профиль/Карта

Начало – 12.25 по московскому времени. Трансляция – с 16.15 на канале Eurosport 1. 

Общий зачет (после второго этапа)

1. Кристоф Лапорт (Франция, Jumbo-Visma) – 7.11,15

2. Воут ван Арт (Белигия, Jumbo-Visma) – 0,05

3. Примож Роглич (Словения, Jumbo-Visma) – 0,11

4. Пьер Латур (Франция, TotalEnergies) – 0,36

5. Зденек Штыбар (Чехия, Quick-Step Alpha Vinyl) – 0,38

6. Мадс Педерсен (Дания, Trek – Segafredo) – 0,39

7. Яспер Стюйвен (Бельгия, Trek – Segafredo) – то же время

8. Флориан Сенешаль (Франция, Quick-Step Alpha Vinyl)

9. Бриан Кокар (Франция, Cofidis)

10.  Александр Власов (Россия, BORA – hansgrohe)

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