«Париж – Ницца». 3-й этап. Гонщики преодолеют равнинный маршрут длиной 190 км

8 марта пройдет третий этап многодневки «Париж – Ницца».
«Париж – Ницца»
3-й этап
Вьерзон – Ден-ле-Палестель
190,8 км
Начало – 12.25 по московскому времени. Трансляция – с 16.15 на канале Eurosport 1.
Общий зачет (после второго этапа)
1. Кристоф Лапорт (Франция, Jumbo-Visma) – 7.11,15
2. Воут ван Арт (Белигия, Jumbo-Visma) – 0,05
3. Примож Роглич (Словения, Jumbo-Visma) – 0,11
4. Пьер Латур (Франция, TotalEnergies) – 0,36
5. Зденек Штыбар (Чехия, Quick-Step Alpha Vinyl) – 0,38
6. Мадс Педерсен (Дания, Trek – Segafredo) – 0,39
7. Яспер Стюйвен (Бельгия, Trek – Segafredo) – то же время
8. Флориан Сенешаль (Франция, Quick-Step Alpha Vinyl)
9. Бриан Кокар (Франция, Cofidis)
10. Александр Власов (Россия, BORA – hansgrohe)