Глава ITIA о решениях по допинг-делам: «У Швентек загрязненным продуктом был препарат, ее вина минимальная. А у Халеп пищевая добавка, поэтому уровень ее вины выше»
Ранее положительные допинг пробы сдали Янник Синнер и Ига Швентек. Итальянец был дважды отстранен на несколько дней после сдачи проб, полька – на месяц.
«Правила и процедуры одинаковые для всех игроков. Но все случаи разные и основываются на индивидуальных фактах. И эти случаи могут быть довольно сложными, так что будет неправильным смотреть на два дела и сравнивать их, потому что ключевые моменты всегда в деталях.
Например, кейсы Швентек и Халеп. CAS решил, что пищевая добавка [румынки] была загрязненной. Поэтому они заговорили о девяти месяцах отстранения. CAS решал, какая часть ее вины была объективной, а какая субъективной – что она должна была сделать в отношении продукта, который был признан загрязненным?
У Швентек загрязненным продуктом был препарат. Поэтому игрок небезосновательно предполагает, что он будет содержать то, что указано в ингредиентах. Поэтому уровень ее вины минимальный – она мало что могла сделать, чтобы снизить риск загрязнения. А у Халеп это был не препарат, а коллагеновая добавка, поэтому уровень ее вины выше.
Ключевой момент в том, что редко можно найти два одинаковых дела, все они зависят от конкретных фактов».
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