Представители России примут участие в заседании конгресса Всемирной федерации керлинга

Представители России приглашены на конгресс Всемирной федерации керлинга.

Об этом сообщил глава Федерации керлинга России Дмитрий Свищев.

Конгресс WCF пройдет с 13 по 15 сентября в Южной Корее. Ранее федерация продлила отстранение российских керлингистов от международных турниров под своей эгидой до конца года.

«Стало ли для нас это новостью? Скорее нет, хотя надежда была, ведь мы достаточно плотно на протяжении долгих лет работаем с всемирной федерацией и консультируемся по многим вопросам.

По сути, ничего не поменялось: было отстранение от участия в международных стартах под эгидой WCF до 31 мая 2023 года, сейчас продлили до конца года по итогам заседания исполкома WCF.

При этом мы продолжаем являться членами Всемирной федерации керлинга, наши представители в сентябре примут участие в конгрессе, который пройдет в Сеуле, – на него мы получили официальное приглашение.

Мы все прекрасно понимаем, что данные решения производятся под копирку, как и во многих других спортивных федерациях, подкрепляемые исключительно политическими обоснованиями.

МОК якобы перекладывает всю ответственность на всемирные федерации, но при этом не дает им возможности разрешить участвовать в соревнованиях россиянам и белорусам.

Это, в первую очередь, несправедливо по отношению к спортсменам и тренерам, так и в целом, к российской стороне, ведь мы ведем большую работу по развитию и популяризации керлинга не только на территории нашей страны, но и за ее пределами», – заявил Свищев.