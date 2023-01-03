Депутат Свищев о российском керлинге: «Мы вернемся в международный спорт и вернемся гораздо раньше, чем думают наши недруги»

Депутат Госдумы, президент Федерации керлинга России Дмитрий Свищев рассказал о целях целях организации на предстоящий год.

«Наша цель на предстоящий год – вернуться на международную арену, нам надо отбираться на Олимпиаду. Соперники тоже не сидят без дела, они готовятся, они знают, кто в какой форме, кто как играет.

Задачи простые – поддерживать ребят в хорошем спортивном состоянии, постоянно проводить консультации с международной федерацией (World Curling Federation) для того, чтобы мы как можно скорее вернулись в строй.

Мы не отстранены от работы в федерации, осенью участвовали в конференции, отчетной работе. Мы в контакте, постоянно сотрудничаем. Мы получили письмо, где написано, что в любой момент они смогут пересмотреть решение, связанное с нашим отстранением.

Мы вернемся в международный спорт и вернемся гораздо раньше, чем думают наши недруги. Я думаю это произойдет в сезоне-2023/24», – заявил Свищев.