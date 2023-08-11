Всемирная федерация керлинга продлила недопуск российских спортсменов

Всемирная федерация керлинга (World Curling) продлила недопуск российских спортсменов к соревнованиям под своей эгидой.

Об этом высказался президент Федерации керлинга России и председатель комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев.

«Как президент российской федерации керлинга я расстроен. Решение неcправедливое по отношению к нашим спортсменам.

Наша федерация много делает для развития мирового керлинга и для популяризации этого вида спорта. Не справедливо отстранять наших спортсменов.

Ребята с недопонимаем, с обидой воспринимают данное решение. Все надеются, все ждут допуска», – сказал Свищев.

Ранее Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал спортивным федерациям допускать россиян индивидуально в нейтральном статусе, но не в командных дисциплинах.