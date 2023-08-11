Всемирная федерация керлинга продлила недопуск российских спортсменов

Теги сборная России жен сборная России Дмитрий Свищев ФКР Керлинг

Всемирная федерация керлинга (World Curling) продлила недопуск российских спортсменов к соревнованиям под своей эгидой.

Об этом высказался президент Федерации керлинга России и председатель комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев

«Как президент российской федерации керлинга я расстроен. Решение неcправедливое по отношению к нашим спортсменам.

Наша федерация много делает для развития мирового керлинга и для популяризации этого вида спорта. Не справедливо отстранять наших спортсменов.

Ребята с недопонимаем, с обидой воспринимают данное решение. Все надеются, все ждут допуска», – сказал Свищев.

Ранее Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал спортивным федерациям допускать россиян индивидуально в нейтральном статусе, но не в командных дисциплинах.

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11 комментариев

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Lacrosse-style goal
Ответ Nico Boi
а помните как все мировое сообщество отменило спортсменов из США когда штаты начали войну во Вьетнаме, а потом в Ираке, в Сирии?
А потом присоединили части этих стран, сделав 51-м, 54-м, 55-м штатами. Потому что ещё были Югославия и Афганистан же. Они стали 52 и 53 штатами. Как сейчас помню стояли все взявшись за руки и скандировали "навсегда, навсегда!"
+19
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Poweronin
А когда то российские керлингистки были украшением любого международного турнира
+4
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Nico Boi
а помните как все мировое сообщество отменило спортсменов из США когда штаты начали войну во Вьетнаме, а потом в Ираке, в Сирии?
+15
-13
+2
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Atsuktuvas
Кто ожидал иного - пусть первым кинет в меня камень...
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rdyabin@icloud.com
Ответ Lacrosse-style goal
А потом присоединили части этих стран, сделав 51-м, 54-м, 55-м штатами. Потому что ещё были Югославия и Афганистан же. Они стали 52 и 53 штатами. Как сейчас помню стояли все взявшись за руки и скандировали "навсегда, навсегда!"
То есть приходить с войной это норм, а именно присоединять нельзя? Мамкины либералы обновили методички
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Артем Л
Ответ Lacrosse-style goal
А потом присоединили части этих стран, сделав 51-м, 54-м, 55-м штатами. Потому что ещё были Югославия и Афганистан же. Они стали 52 и 53 штатами. Как сейчас помню стояли все взявшись за руки и скандировали "навсегда, навсегда!"
Ты пишешь про "присоединение" как о чем то самом страшном, что может произойти в жизни. Зато "agent orange" который США распыляли на вьетнамцев - это конечно признак добра, свободы и демократии. И ещё: вбей в Яндекс картинках запрос "иракские города после американцев" - тебе будет интересно. Зато никакого присоединения не было...
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nata shima
Жесть... реально не верится. Когда уже это закончится?
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Melnikov1968
Жду гневный пост Свищева. Надеюсь он в курсе.
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Гусеконь
Ответ Артем Л
Ты пишешь про "присоединение" как о чем то самом страшном, что может произойти в жизни. Зато "agent orange" который США распыляли на вьетнамцев - это конечно признак добра, свободы и демократии. И ещё: вбей в Яндекс картинках запрос "иракские города после американцев" - тебе будет интересно. Зато никакого присоединения не было...
ещё хорошо когда оккупируют часть территории и воруют оттуда нефть как в Сирии
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Maxximus
Ответ Гусеконь
самый важный спорт. Как я теперь без него?
Крепись, бро 😂
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