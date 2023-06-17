Александр Крушельницкий: «Я уже один раз сыграл на Олимпиаде, мне хватило. Я там все видел, с таким отношением к нам сейчас даже не особо хочется»

Александр Крушельницкий заявил, что у него больше нет желания выступать на Олимпийских играх.

«Я уже один раз сыграл, мне хватило. Я там все видел, с таким отношением к нам сейчас даже не особо хочется.

Сейчас я играю для себя, своей семьи и болельщиков», – сказал Крушельницкий.

Крушельницкий в паре с Анастасией Брызгаловой завоевал бронзу в дабл-миксте на Олимпиаде-2018 в Пхенчхане, однако был лишен медали, так как в его допинг-пробе, сданной на Играх, был обнаружен мельдоний.

За нарушение антидопинговых правил он получил четырехлетнюю дисквалификацию.