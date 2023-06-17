Александр Крушельницкий: «Я уже один раз сыграл на Олимпиаде, мне хватило. Я там все видел, с таким отношением к нам сейчас даже не особо хочется»

Теги сборная России Александр Крушельницкий дабл-микст ТАСС Керлинг

Александр Крушельницкий заявил, что у него больше нет желания выступать на Олимпийских играх.

«Я уже один раз сыграл, мне хватило. Я там все видел, с таким отношением к нам сейчас даже не особо хочется.

Сейчас я играю для себя, своей семьи и болельщиков», – сказал Крушельницкий. 

Крушельницкий в паре с Анастасией Брызгаловой завоевал бронзу в дабл-миксте на Олимпиаде-2018 в Пхенчхане, однако был лишен медали, так как в его допинг-пробе, сданной на Играх, был обнаружен мельдоний.

За нарушение антидопинговых правил он получил четырехлетнюю дисквалификацию. 

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4 комментария

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Remy Cabella
Допингиста там и не ждут
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Сергей Орлов
Для каких болельщиков играет этот допингист?)
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Неспортик
Ответ Remy Cabella
Допингиста там и не ждут
Милдронат ещё тот допинг. Кофеин тоже надо запретить.
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Сергей Орлов
Ответ Неспортик
Милдронат ещё тот допинг. Кофеин тоже надо запретить.
Милдронат, безусловно, допинг.
0
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