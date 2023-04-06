Керлингист Крушельницкий, отбывший четырехлетнюю дисквалификацию за допинг, в апреле впервые выступит на официальном турнире

Александр Крушельницкий возвращается в спорт после дисквалификации за допинг

В апреле Крушельницкий и Анастасия Брызгалова выступят в дабл-миксте на турнире Nornickel Curling Cup, который пройдет с 23 по 26 апреля в Дудинке.

Об этом рассказал глава Федерации керлинга России Дмитрий Свищев.

«Мы продолжаем серию международных турниров на территории России. В конце апреля мы вновь проведем уже полюбившийся всем арктический турнир Nornickel Curling Cup в заполярной Дудинке.

Отрадно, что в дисциплине «дабл-микст» на лед выйдет пара Крушельницкий – Брызгалова. Они впервые выступят в официальных соревнованиях после длительного перерыва.

Надеемся, что эта пара вернется к былым высоким результатам и вновь станет лидером в мировом керлинге.

Для нас важно проводить на территории России такие крупные старты с участием иностранных команд с целью сохранения соревновательного опыта для сборных команд в условиях отстранения от спортивного мира. В соревнованиях также примут участие спортсмены из Казахстана, Сербии и Беларуси», – сказал Свищев.

В 2018 году Крушельницкий был дисквалифицирован на четыре года за допинг – в его пробе, сданной на Олимпиаде-2018 в Пхенчхане, был обнаружен мельдоний.

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