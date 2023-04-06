Керлингист Крушельницкий, отбывший четырехлетнюю дисквалификацию за допинг, в апреле впервые выступит на официальном турнире

Теги сборная России жен сборная России Дмитрий Свищев Александр Крушельницкий Анастасия Брызгалова дабл-микст ТАСС Керлинг

Александр Крушельницкий возвращается в спорт после дисквалификации за допинг

В апреле Крушельницкий и Анастасия Брызгалова выступят в дабл-миксте на турнире Nornickel Curling Cup, который пройдет с 23 по 26 апреля в Дудинке. 

Об этом рассказал глава Федерации керлинга России Дмитрий Свищев. 

«Мы продолжаем серию международных турниров на территории России. В конце апреля мы вновь проведем уже полюбившийся всем арктический турнир Nornickel Curling Cup в заполярной Дудинке.

Отрадно, что в дисциплине «дабл-микст» на лед выйдет пара Крушельницкий – Брызгалова. Они впервые выступят в официальных соревнованиях после длительного перерыва.

Надеемся, что эта пара вернется к былым высоким результатам и вновь станет лидером в мировом керлинге.

Для нас важно проводить на территории России такие крупные старты с участием иностранных команд с целью сохранения соревновательного опыта для сборных команд в условиях отстранения от спортивного мира. В соревнованиях также примут участие спортсмены из Казахстана, Сербии и Беларуси», – сказал Свищев. 

В 2018 году Крушельницкий был дисквалифицирован на четыре года за допинг – в его пробе, сданной на Олимпиаде-2018 в Пхенчхане, был обнаружен мельдоний. 

Сыграют ли Крушельницкий и Брызгалова вместе после допинг-бана? Он вернулся с новой партнершей, а она уже тренер

Материалы по теме

9 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
pasmike
И как там в керлинге от допинга - шваброй несколько секунд интенсивнее трет что ли?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
siragh@yandex.ru
Керлинг-допинг😆😆😆😆😆😆😆😆
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Mr. Sh.
Ответ Mbest77
Допинг в керлинге? Серьёзно? 😳
Явно подстава была, тем более мельдоний.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Николай Криницкий
Жена его и партнёр по команде, Анастасия, очень красивая девушка, девушка Бонда,так её в Корее прозвали, родила девочку . Удачи им!
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
ДудьСдулся
Из одной дисквы в другую угодил.
+4
-1
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Al561
На свободу с чистой совестью!))
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Mbest77
Допинг в керлинге? Серьёзно? 😳
+1
-3
-2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
6kMz
Ответ Mr@k
хоть убей не пойму на кой кёрлингистам то допинг
Повышение выносливости и увеличение концентрации во время тренировок.

Допинг же - это не только про мышцы.
+5
-1
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Mr@k
хоть убей не пойму на кой кёрлингистам то допинг
+2
-5
-3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий