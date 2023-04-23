Крушельницкий и Брызгалова сыграли вместе впервые после дисквалификации Александра за допинг
Двукратные чемпионы мира по керлингу Анастасия Брызгалова и Александр Крушельницкий начали выступление на турнире Nornickel Curling Cup в Дудинке.
В 2018 году Крушельницкого дисквалифицировали на четыре года за допинг – в его пробе, сданной на Олимпиаде-2018 в Пхенчхане, был обнаружен мельдоний.
Сегодня пара сыграла первый официальный матч после окончания дисквалификации Крушельницкого.
Турнир в Дудинке проходит в формате дабл-микст и завершится 26 апреля. В первой игре Брызгалова и Крушельницкий победили представителей Казахстана со счетом 9:1.
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