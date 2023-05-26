Чемпионка Европы по керлингу Арсенькина завершила карьеру: «Последним толчком стало то, что международная арена для нас закрыта»

Чемпионка Европы по керлингу Галина Арсенькина объявила о завершении карьеры.

Спортсменке 31 год, она двукратный призер чемпионатов мира (бронза в 2018-м и серебро в 2021-м) в составе российской команды. Чемпионат Европы она выиграла в 2016 году.

«Это решение далось мне, естественно, непросто. Но оно абсолютно взвешенное, обдуманное. На мой взгляд, сейчас самый правильный момент для этого.

Последним толчком стало то, что международная арена на данное время для нас закрыта», – объяснила керлингистка.