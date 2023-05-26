Чемпионка Европы по керлингу Арсенькина завершила карьеру: «Последним толчком стало то, что международная арена для нас закрыта»

Теги сборная России жен Галина Арсенькина Керлинг

Чемпионка Европы по керлингу Галина Арсенькина объявила о завершении карьеры.

Спортсменке 31 год, она двукратный призер чемпионатов мира (бронза в 2018-м и серебро в 2021-м) в составе российской команды. Чемпионат Европы она выиграла в 2016 году.

«Это решение далось мне, естественно, непросто. Но оно абсолютно взвешенное, обдуманное. На мой взгляд, сейчас самый правильный момент для этого.

Последним толчком стало то, что международная арена на данное время для нас закрыта», – объяснила керлингистка.

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15 комментариев

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Владислав Никонов
Ответ Antoniom
А как же меморандум с Китаем и грядущие всемирные эритрейские игры. Печально всё это. Живём в тотальном зазеркалье.
Пока пропаганда говорит и дружбе с Китаем последний строит ЖД пути в обход РФ и отменяет Силу Сибири 2 в пользу газопровода из Туркменистана.
Братушки!!!
+25
-2
+23
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Antoniom
А как же меморандум с Китаем и грядущие всемирные эритрейские игры. Печально всё это. Живём в тотальном зазеркалье.
+18
-4
+14
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rembrandao
Тяжелоатлет завершил спортивную карьеру: последним толчком стал последний толчок.
+6
-1
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Dmitry Koway
Ответ Владислав Никонов
Пока пропаганда говорит и дружбе с Китаем последний строит ЖД пути в обход РФ и отменяет Силу Сибири 2 в пользу газопровода из Туркменистана. Братушки!!!
палочки для еды в спину
+3
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Орыс-орыс онбаган
Симпа. Ей бы по другому монетизировать себя.
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imaxim
Хороший второй номер была, очень психологически устойчивая причём. Зачастую лучшие проценты по реализации были у неё
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Alibi_URAL
Кто последний завершит карьеру или поменяет гражданство ради международных выступлений пусть свет выключит и закроет дверь.
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aslvowk@mail.ru
Так на международной арене одни враги, ЛГБТ, блм, русофобы... Зачем из-за этого карьеру заканчивать? Суперсерию с белорусами организовать и соревноваться среди скреп духовных, без всех этих западных непотребств. Или она не верит тому, что говорят чиновники? А быть может, она вообще не поддерживает политику партии?
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masterdanila
ну вот первый пошел!😀😀😀
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Atsuktuvas
Ответ Владислав Никонов
Пока пропаганда говорит и дружбе с Китаем последний строит ЖД пути в обход РФ и отменяет Силу Сибири 2 в пользу газопровода из Туркменистана. Братушки!!!
То что мы дружим с Китаем не означает, что Китай дружит с нами. ))
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Аморалинни
Ответ Владислав Никонов
Пока пропаганда говорит и дружбе с Китаем последний строит ЖД пути в обход РФ и отменяет Силу Сибири 2 в пользу газопровода из Туркменистана. Братушки!!!
Еще возит кучу товаров, но кому-то это интересно)))
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mr_simpson
Ответ Владислав Никонов
Пока пропаганда говорит и дружбе с Китаем последний строит ЖД пути в обход РФ и отменяет Силу Сибири 2 в пользу газопровода из Туркменистана. Братушки!!!
Жд пути уже функционируют
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Бедякович
Ответ imaxim
Хороший второй номер была, очень психологически устойчивая причём. Зачастую лучшие проценты по реализации были у неё
...и, наконец, она просто красавица!
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