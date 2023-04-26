Брызгалова и Крушельницкий заняли третье место на турнире в Дудинке, победили Ковалева и Тимофеев
Анастасия Брызгалова и Александр Крушельницкий заняли третье место на турнире в Дудинке.
В матче за третье место Брызгалова и Крушельницкий победили Галину Арсенькину и Александра Еремина. Победу одержали Алина Ковалева и Алексей Тимофеев, которые в финальном матче обыграли Елизавету Трухину и Николая Лысакова.
На турнире Nornickel Curling Cup Брызгалова и Крушельницкий играли вместе впервые после дисквалификации Александра за допинг, которая длилась с 2018-го по 2022-й.
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