Брызгалова и Крушельницкий заняли третье место на турнире в Дудинке, победили Ковалева и Тимофеев

Теги сборная России жен Алексей Тимофеев Александр Крушельницкий Анастасия Брызгалова Галина Арсенькина Алина Ковалева дабл-микст Александр Еремин Arctic Curling Cup Керлинг

Анастасия Брызгалова и Александр Крушельницкий заняли третье место на турнире в Дудинке.

В матче за третье место Брызгалова и Крушельницкий победили Галину Арсенькину и Александра Еремина. Победу одержали Алина Ковалева и Алексей Тимофеев, которые в финальном матче обыграли Елизавету Трухину и Николая Лысакова.

На турнире Nornickel Curling Cup Брызгалова и Крушельницкий играли вместе впервые после дисквалификации Александра за допинг, которая длилась с 2018-го по 2022-й.

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