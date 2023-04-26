Брызгалова и Крушельницкий заняли третье место на турнире в Дудинке, победили Ковалева и Тимофеев

Анастасия Брызгалова и Александр Крушельницкий заняли третье место на турнире в Дудинке.

В матче за третье место Брызгалова и Крушельницкий победили и Александра Еремина. Победу одержали и Алексей Тимофеев, которые в финальном матче обыграли Елизавету Трухину и Николая Лысакова.

На турнире Nornickel Curling Cup Брызгалова и играли вместе впервые после дисквалификации Александра за допинг, которая длилась с 2018-го по 2022-й.