Арсенькина о шести поражениях на Олимпиаде: «Пока не можем показать свою игру. Наверное, искать ответы нужно в нашей подготовке»

Российская керлингистка поделилась мнением о причинах неудачного выступления команды на в Пекине.

Женская сборная России проиграла шесть из шести матчей на групповой стадии олимпийского турнира.

– Что происходит с игрой команды?

– Игра против Дании продемонстрировала, что понимания нет. В восьмом энде была критическая неудача, которую невозможно ничем объяснить. Очень важный камень наехал, чего никто не может предотвратить. И это случилось в самый критический момент, когда уже нет времени что-то исправить. Очень сложно что-то говорить, когда твои попытки оборачиваются неудачей.

Мы очень мотивированная команда, поэтому будем бороться до последнего матча. Сейчас это осложняется нашим положением в таблице. Но мы будем бороться и стараться вернуть нашу игру, которую пока не можем показать. Это не наш уровень, нужно анализировать, как так получилось.

Здесь, наверное, и психологическое давление в начале турнира, и дальше уже тяжело выбраться после нескольких поражений подряд выбраться. Но самое главное – не можем найти свою игру. Наверное, искать ответы нужно где-то в нашей подготовке, – сказала Арсенькина.