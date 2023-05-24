Анна Сидорова согласилась бы выступать на Олимпиаде на условиях МОК: «Атрибутика в виде цвета флага на спине – это лишь символ»

Керлингистка Анна Сидорова заявила, что согласилась бы выступать на условиях МОК.

– Давайте с ходу начнем с критериев для наших спортсменов. Вы верите в свое участие в через три года?

– Наверное, не мое, а сборной России с другими именами.

– Но вы выиграли чемпионат страны.

– Меня и сейчас позвали в сборную. Я не пошла.

– Окей, наступает 2025 год. Допустим, вы все еще выигрываете на уровне страны. Вам говорят: «Поедешь со своей командой на Олимпиаду?» Вы что, откажетесь?

– Для этого нужно еще два года прожить, а тут солнечные затмения, магнитные бури, апокалипсис. Но допустим – какие там критерии?

– Не относиться к силовым структурам и не поддерживать публично СВО. По сути, все.

– Я не в ЦСКА, не в «Динамо», военнослужащей не была никогда. Папа был военным – это повод?

– Ну сын за отца не отвечает. То есть поедете и предательством это не считаете?

– На мой взгляд, я не предатель, а, наоборот, патриот. Представляю интересы страны. Все и так знают, откуда Сидорова. Атрибутика в виде цвета флага на спине – это лишь символ. В честь меня гимн звучал много раз.

Сама лично мало знаю спортсменов, которые бы сказали «не поеду». Потому что для нас это жизнь в абсолютных лишениях. Ты гробишь здоровье, в постоянных травмах, не видишь близких, родных, ты лишен отношений. Не во всех видах спорта, ты можешь выиграть Олимпиаду в 15 и жить дальше как хочешь.

Мы тратим десятилетия. И отказаться от возможности... Мы же соревнуемся не только потому, что – страна, флаг! А потому что внутри есть запал стать лучше всех. Даже без «России» на спине все будут знать, что вот русская спортсменка – она выиграла. А гимн сыграют, когда домой вернусь. Допускаю, если кто-то другого мнения. В этом и наша прелесть – быть разными.

– Но это не 2018 или 2022 год, в этот раз будет некая комиссия. Возможно, вам придется явиться на Zoom-встречу, где вас могут спросить о позиции.

– Хорошо, появляюсь в Zoom. Они говорят: «Вы не должны поддерживать, высказываться за или против». Отвечаю: у меня нейтральная позиция, потому что я – спортсмен вне политики, не разбираюсь во всех этих моментах. Это не касается конкретно нынешней ситуации, а вообще.

Не могу разбираться во всем. Даже если бы туда полезла, что я могла бы делать? Читать СМИ. Какие? В одних пишут одно, в других – противоположное, – сказала .