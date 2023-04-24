Брызгалова об условиях МОК: «Это полный бред. Думаю, ни один российский спортсмен, который любит свою страну, не пойдет на это»

Керлингистка Анастасия Брызгалова поделилась мнением об условиях МОК по допуску россиян.

– Что думаете об условиях допуска, которые МОК выдвинул для возвращения российских спортсменов?

– Это полный бред. Думаю, что ни один российский спортсмен, который любит свою страну, не пойдет на это. Это какое-то издевательство над нами.

– В некоторых видах спорта уже начали возвращать россиян на международные соревнования. Правда, пока только на бумаге. Как думаете, скоро ли последует этим примерам керлинг?

– Вообще у нашей федерации неплохие отношения с Всемирной федерацией керлинга. Если будут какие-то послабления со стороны МОК, что не все так жестко, Всемирная федерация керлинга не будет сама чинить препятствия нам и не допускать нас. Подождем – увидим.

– Есть пример фехтования, где нашу сборную на бумаге вернули на мировую арену, но международная федерация до сих пор придумывает условия допуска, и наши еще не могут выступать.

– Вот видите. Наверное, они хотят дотянуть до того момента, когда никаких шансов не будет пробиться на Олимпийские игры. А потом скажут нашим: «Ну, ладно, вы допущены, можете съездить на какой-нибудь турнир». Сейчас все возможно, – сказала .

МОК все-таки возвращает Россию! Но условия допуска – беспощадные