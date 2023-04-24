Брызгалова об условиях МОК: «Это полный бред. Думаю, ни один российский спортсмен, который любит свою страну, не пойдет на это»

Теги сборная России жен МОК WCF Анастасия Брызгалова Керлинг

Керлингистка Анастасия Брызгалова поделилась мнением об условиях МОК по допуску россиян.

– Что думаете об условиях допуска, которые МОК выдвинул для возвращения российских спортсменов?

– Это полный бред. Думаю, что ни один российский спортсмен, который любит свою страну, не пойдет на это. Это какое-то издевательство над нами.

– В некоторых видах спорта уже начали возвращать россиян на международные соревнования. Правда, пока только на бумаге. Как думаете, скоро ли последует этим примерам керлинг?

– Вообще у нашей федерации неплохие отношения с Всемирной федерацией керлинга. Если будут какие-то послабления со стороны МОК, что не все так жестко, Всемирная федерация керлинга не будет сама чинить препятствия нам и не допускать нас. Подождем – увидим.

– Есть пример фехтования, где нашу сборную на бумаге вернули на мировую арену, но международная федерация до сих пор придумывает условия допуска, и наши еще не могут выступать.

– Вот видите. Наверное, они хотят дотянуть до того момента, когда никаких шансов не будет пробиться на Олимпийские игры. А потом скажут нашим: «Ну, ладно, вы допущены, можете съездить на какой-нибудь турнир». Сейчас все возможно, – сказала Брызгалова.

МОК все-таки возвращает Россию! Но условия допуска – беспощадные

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