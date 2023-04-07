Крушельницкий о паре с Брызгаловой: «Долго настаивал, чтобы мы сыграли вместе, но она противилась. Сейчас в тестовом режиме попробуем»
Керлингист Александр Крушельницкий рассказал о своем возвращении в спорт после допинг-бана
На Олимпиаде-2018 в Пхенчхане Крушельницкий сдал положительный тест на мельдоний, а затем был дисквалифицирован на четыре года. В 2022-м он отбыл наказание и возобновил участие в соревнованиях.
Сейчас спортсмен в паре со своей супругой Анастасией Брызгаловой планирует выступить на апрельском турнире Nornickel Curling Cup в Дудинке.
– С какими чувствами возвращаетесь на соревнования вместе с Анастасией?
– Пока непонятно. Я долго настаивал на том, чтобы мы с супругой сыграли вместе. Но она противилась. Сейчас в тестовом режиме попробуем, все‑таки она не тренировалась три года, закончила карьеру спортсменки. Я тоже год как вернулся после четырехлетнего простоя. Керлинг в целом поменялся за это время. Попробуем сыграть, посмотрим, что получится.
– Почему Анастасия была против того, чтобы вернуться и сыграть вместе с вами?
– Она закончила карьеру и устала от спортивного режима. Ей проще сейчас на тренерской карьере.
– То есть турнир в Дудинке будет разовой акцией для нее? Она не планирует полноценно возвращаться?
– Узнаем скоро, – сказал Крушельницкий.
– Какие у вас планы после турнира в Дудинке?
– Сезон у меня заканчивается. Сначала Дудинка, потом микст, чемпионат России. Возможно, какие‑либо российско‑китайские соревнования еще будут. Я в строю, в следующем сезоне также планирую выступать везде, где смогу.
– Соскучились по соревнованиям?
– Конечно, азарт есть.
– Какими получились для вас четыре года дисквалификации?
– Сложно дались эти годы, конечно, переживал. Много возможностей было упущено за эти годы. Но ничего, возвращаюсь к былым кондициям, сейчас вот еще мужской чемпионат России. Этот год я тренируюсь, постоянно на сборах, турнирах. Выиграли с командой два международных турнира, на третьем были вторыми. Я в хорошей форме сейчас.
– Чем занимались четыре года, пока не могли выступать?
– У меня была любительская секция, проводил корпоративы после Олимпиады. Было время и семейными делами позаниматься, – сказал Крушельницкий.
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