Крушельницкий о паре с Брызгаловой: «Долго настаивал, чтобы мы сыграли вместе, но она противилась. Сейчас в тестовом режиме попробуем»

Керлингист Александр Крушельницкий рассказал о своем возвращении в спорт после допинг-бана

На Олимпиаде-2018 в Пхенчхане Крушельницкий сдал положительный тест на мельдоний, а затем был дисквалифицирован на четыре года. В 2022-м он отбыл наказание и возобновил участие в соревнованиях.

Сейчас спортсмен в паре со своей супругой Анастасией Брызгаловой планирует выступить на апрельском турнире Nornickel Curling Cup в Дудинке.

– С какими чувствами возвращаетесь на соревнования вместе с Анастасией?

– Пока непонятно. Я долго настаивал на том, чтобы мы с супругой сыграли вместе. Но она противилась. Сейчас в тестовом режиме попробуем, все‑таки она не тренировалась три года, закончила карьеру спортсменки. Я тоже год как вернулся после четырехлетнего простоя. Керлинг в целом поменялся за это время. Попробуем сыграть, посмотрим, что получится.

– Почему Анастасия была против того, чтобы вернуться и сыграть вместе с вами?

– Она закончила карьеру и устала от спортивного режима. Ей проще сейчас на тренерской карьере.

– То есть турнир в Дудинке будет разовой акцией для нее? Она не планирует полноценно возвращаться?

– Узнаем скоро, – сказал Крушельницкий.

– Какие у вас планы после турнира в Дудинке?

– Сезон у меня заканчивается. Сначала Дудинка, потом микст, чемпионат России. Возможно, какие‑либо российско‑китайские соревнования еще будут. Я в строю, в следующем сезоне также планирую выступать везде, где смогу.

– Соскучились по соревнованиям?

– Конечно, азарт есть.

– Какими получились для вас четыре года дисквалификации?

– Сложно дались эти годы, конечно, переживал. Много возможностей было упущено за эти годы. Но ничего, возвращаюсь к былым кондициям, сейчас вот еще мужской чемпионат России. Этот год я тренируюсь, постоянно на сборах, турнирах. Выиграли с командой два международных турнира, на третьем были вторыми. Я в хорошей форме сейчас.

– Чем занимались четыре года, пока не могли выступать?

– У меня была любительская секция, проводил корпоративы после Олимпиады. Было время и семейными делами позаниматься, – сказал Крушельницкий.