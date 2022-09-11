Екатерина Галкина: «Пока никаких решений на счет допуска российских керлингистов не было. Отсутствие наших спортсменов – это плохо для всех»

Вице-президент Федерации керлинга России ( ) заявила, что исполнительный комитет Всемирной федерации керлинга (WCF) пока не принял решения о возвращении российских спортсменов на международные старты.

Сегодня новым главой WCF был избран американец Бо Уэллинг.

«Надеемся, что у нового президента федерации все сложится. Вопрос о временной приостановке членства нашей федерации в WCF даже не стоял в повестке.

Что касается вопроса о допуске наших спортсменов в новом сезоне, то пока ничего не могу сказать – это находится в компетенции исполкома.

Исполком у нас обновился, у них будут заседания в течение пары недель, где они будут это обсуждать, пока никаких решений на этот счет не было.

Мы знакомы с новым президентом WCF, общались не раз, он общался с нами во время своей избирательной кампании. В мире спорта все друг друга очень хорошо знают.

С точки зрения спорта отсутствие наших спортсменов – это плохо для всех. Все надеются на улучшение и какой-то прогресс, обсуждаются возможные варианты, как это сделать, но пока без конкретики», – отметила Галкина.