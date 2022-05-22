Экс-врач сборной России по футболу Безуглов: «Мясо и молоко могут быть источниками мельдония. Это подтверждено исследованиями»

Бывший врач сборной России по футболу, глава медштаба ЦСКА Эдуард Безуглов рассказал об исследованиях, подтверждающих, что мясо и молоко могут быть источниками запрещенного в спорте мельдония.

– Работы российских ученых у нас в стране часто не вызывают никакого интереса?

– Практически регулярно. Такое ощущение, что никому это не надо. Вот вы слышали про мельдоний в молоке?

– А это разве не сказки?

– Почитайте работу Азамата Темердашева в Helyon. Она в открытом доступе. Согласно его исследованию, куриное мясо и коровье молоко могут быть источниками мельдония.

– Как это?

– В ветеринарии довольно широко применяется «Эмидонол» – это такое седативное и антигипоксическое средство для крупного рогатого скота и кур. Что оно содержит, догадайтесь сами.

Так вот, в исследовании 2020 года для анализа были приобретены мясо и молоко у семи фермеров на продовольственном российском рынке. И в одном из семи был обнаружен мельдоний. Причем в молоке к его исчезновению не привела даже пастеризация.

– То есть керлингист Крушельницкий, в теории, перед Пхенчханом мог просто погореть на курице?

– Сейчас это уже едва ли возможно проверить. Но если спортсмен реально не применял мельдоний, то это исследование – один из вариантов защиты.

Опять же нужны не слова, а чеки. По аналогии с содержащей в Латинской Америке кленбутерол говядиной – на этой почве было много дел.

– Где гарантии, что исследование по мельдонию не игра в интересах российского спорта?

– Хороший вопрос, потому что эти данные были подтверждены в другом исследовании, опубликованном в 2021 году группой ученых, включающей всемирно известного Марио Тевиса и небезызвестного нам Тимофея Соболевского – когда-то одного из ведущих ученых, трудившихся в московской лаборатории Григория Родченкова.

В их работе также продемонстрирована возможность неблагоприятного результата допинг-теста после применения молока.

Интересно получается, не так ли? Заинтересованная сторона – мы. Но работу нам помогают делать со стороны, а сами не обращаем никакого внимания на свои же важные исследования, – сказал Безуглов.

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