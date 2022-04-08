Чемпионат мира по керлингу. Шотландия встретится с Канадой, Италия против США и другие матчи

Сегодня на мужском чемпионате мира по керлингу в Лас-Вегасе пройдут очередные матчи группового этапа.

Чемпионат мира по керлингу

Лас-Вегас, США

Мужчины

18-я сессия

Норвегия – Италия – 19.00

Швейцария – Германия – 19.00

Канада – Шотландия – 19.00

Финляндия – США – 19.00

19-я сессия

Южная Корея – Германия – 0.00

Нидерланды – Финляндия – 0.00

Чехия – Дания – 0.00

Швеция – Норвегия – 0.00

20-я сессия

Шотландия – Швейцария – 5.00

США – Италия – 5.00

Нидерланды – Южная Корея – 5.00

Дания – Канада – 5.00

Турнирное положение: Канада – 8 побед (10 игр), Швеция – 8 (11), Италия – 6 (10), Шотландия – 6 (10), Швейцария – 6 (10), США – 6 (10), Германия – 5 (10), Южная Корея – 5 (10), Норвегия – 5 (10), Чехия – 4 (11), Финляндия – 3 (10), Дания – 2 (10), Нидерланды – 2 (10).

ПРИМЕЧАНИЕ: в полуфинал напрямую выходят две лучшие команды группового этапа. Еще два участника определятся по итогам квалификационного раунда, где сыграют команды, занявшие места с третьего по шестое.