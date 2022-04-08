Чемпионат мира по керлингу. Шотландия встретится с Канадой, Италия против США и другие матчи

Сегодня на мужском чемпионате мира по керлингу в Лас-Вегасе пройдут очередные матчи группового этапа.
Чемпионат мира по керлингу
Лас-Вегас, США
Мужчины
18-я сессия
Норвегия – Италия – 19.00
Швейцария – Германия – 19.00
Канада – Шотландия – 19.00
Финляндия – США – 19.00
19-я сессия
Южная Корея – Германия – 0.00
Нидерланды – Финляндия – 0.00
Чехия – Дания – 0.00
Швеция – Норвегия – 0.00
20-я сессия
Шотландия – Швейцария – 5.00
США – Италия – 5.00
Нидерланды – Южная Корея – 5.00
Дания – Канада – 5.00
Турнирное положение: Канада – 8 побед (10 игр), Швеция – 8 (11), Италия – 6 (10), Шотландия – 6 (10), Швейцария – 6 (10), США – 6 (10), Германия – 5 (10), Южная Корея – 5 (10), Норвегия – 5 (10), Чехия – 4 (11), Финляндия – 3 (10), Дания – 2 (10), Нидерланды – 2 (10).
ПРИМЕЧАНИЕ: в полуфинал напрямую выходят две лучшие команды группового этапа. Еще два участника определятся по итогам квалификационного раунда, где сыграют команды, занявшие места с третьего по шестое.