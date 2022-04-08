Чемпионат мира по керлингу. США обыграли Канаду, Швеция разгромила Шотландию и другие результаты

На мужском чемпионате мира по керлингу в Лас-Вегасе прошли очередные матчи группового этапа.
Чемпионат мира по керлингу
Лас-Вегас, США
Мужчины
15-я сессия
США – Канада – 10:6
Норвегия – Дания – 10:6
Италия – Швейцария – победа Италии
Нидерланды – Шотландия – 5:4
16-я сессия
Чехия – Финляндия – 10:4
Шотландия – Швеция – 2:8
Германия – Норвегия – 10:6
Южная Корея – Швейцария – 7:9
17-я сессия
Дания – Нидерланды – 7:2
Канада – Южная Корея – 10:2
США – Швеция – 3:5
Италия – Чехия – 6:5
Турнирное положение: Канада – 8 побед (10 игр), Швеция – 8 (11), Италия – 6 (10), Шотландия – 6 (10), Швейцария – 6 (10), США – 6 (10), Германия – 5 (10), Южная Корея – 5 (10), Норвегия – 5 (10), Чехия – 4 (11), Финляндия – 3 (10), Дания – 2 (10), Нидерланды – 2 (10).
ПРИМЕЧАНИЕ: в полуфинал напрямую выходят две лучшие команды группового этапа. Еще два участника определятся по итогам квалификационного раунда, где сыграют команды, занявшие места с третьего по шестое.