Чемпионат мира по керлингу. США обыграли Канаду, Швеция разгромила Шотландию и другие результаты

На мужском чемпионате мира по керлингу в Лас-Вегасе прошли очередные матчи группового этапа.

Чемпионат мира по керлингу

Лас-Вегас, США

Мужчины

15-я сессия

США – Канада – 10:6

Норвегия – Дания – 10:6

Италия – Швейцария – победа Италии

Нидерланды – Шотландия – 5:4

16-я сессия

Чехия – Финляндия – 10:4

Шотландия – Швеция – 2:8

Германия – Норвегия – 10:6

Южная Корея – Швейцария – 7:9

17-я сессия

Дания – Нидерланды – 7:2

Канада – Южная Корея – 10:2

США – Швеция – 3:5

Италия – Чехия – 6:5

Турнирное положение: Канада – 8 побед (10 игр), Швеция – 8 (11), Италия – 6 (10), Шотландия – 6 (10), Швейцария – 6 (10), США – 6 (10), Германия – 5 (10), Южная Корея – 5 (10), Норвегия – 5 (10), Чехия – 4 (11), Финляндия – 3 (10), Дания – 2 (10), Нидерланды – 2 (10).

ПРИМЕЧАНИЕ: в полуфинал напрямую выходят две лучшие команды группового этапа. Еще два участника определятся по итогам квалификационного раунда, где сыграют команды, занявшие места с третьего по шестое.