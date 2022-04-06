Чемпионат мира по керлингу. Канада сыграет со Швецией, Италия против Германии и другие матчи

6-7 апреля на мужском чемпионата мира по керлингу в Лас-Вегасе пройдут очередные матчи группового этапа.

Чемпионат мира по керлингу

Лас-Вегас, США

Мужчины

12-я сессия

Швейцария – Дания – 19.00

Южная Корея – Италия – 19.00

США – Нидерланды – 19.00

Канада – Швеция – 19.00

13-я сессия

Германия – Италия – 0.00

Швейцария – США – 0.00

Шотландия – Чехия – 0.00

Норвегия – Финляндия – 0.00

14-я сессия

Швеция – Южная Корея – 5.00

Чехия – Нидерланды – 5.00

Финляндия – Канада – 5.00

Дания – Германия – 5.00

Турнирное положение: Канада – 6 побед (6 игр), Шотландия – 5 (7), Швеция – 5 (7), Швейцария – 4 (6), Италия – 3 (6), Южная Корея – 3 (6), США – 3 (6), Финляндия – 3 (7), Германия – 3 (7), Норвегия – 3 (7), Чехия – 3 (7), Дания – 1 (6), Нидерланды – 1 (5).

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское. В полуфинал напрямую выходят две лучшие команды группового этапа. Еще два участника определятся по итогам квалификационного раунда, где сыграют команды, занявшие места с третьего по шестое.