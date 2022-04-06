Чемпионат мира по керлингу. Шотландия сыграет с США, Германия встретится с Канадой и другие матчи

5-6 апреля на мужском чемпионата мира по керлингу в Лас-Вегасе пройдут очередные матчи группового этапа.
Чемпионат мира по керлингу
Лас-Вегас, США
Мужчины
9-я сессия
Швеция – Чехия – 8:4
Южная Корея – Финляндия – 4:11
Италия – Нидерланды – 9:11
10-я сессия
Шотландия – США – 0.00
Германия – Канада – 0.00
Италия – Дания – 0.00
Норвегия – Швейцария – 0.00
11-я сессия
Нидерланды – Норвегия – 5.00
Финляндия – Шотландия – 5.00
Швеция – Германия – 5.00
Чехия – Южная Корея – 5.00
Турнирное положение: Канада – 5 побед (5 игр), Швеция – 4 (6), Германия – 3 (5), Шотландия – 3 (5), Швейцария – 3 (5), США – 3 (5), Финляндия – 3 (6), Италия – 2 (5), Южная Корея – 2 (5), Норвегия – 2 (5), Чехия – 2 (6), Дания – 1 (5), Нидерланды – 1 (5).
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.