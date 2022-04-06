Чемпионат мира по керлингу. Шотландия сыграет с США, Германия встретится с Канадой и другие матчи

5-6 апреля на мужском чемпионата мира по керлингу в Лас-Вегасе пройдут очередные матчи группового этапа.

Чемпионат мира по керлингу

Лас-Вегас, США

Мужчины

9-я сессия

Швеция – Чехия – 8:4

Южная Корея – Финляндия – 4:11

Италия – Нидерланды – 9:11

10-я сессия

Шотландия – США – 0.00

Германия – Канада – 0.00

Италия – Дания – 0.00

Норвегия – Швейцария – 0.00

11-я сессия

Нидерланды – Норвегия – 5.00

Финляндия – Шотландия – 5.00

Швеция – Германия – 5.00

Чехия – Южная Корея – 5.00

Турнирное положение: Канада – 5 побед (5 игр), Швеция – 4 (6), Германия – 3 (5), Шотландия – 3 (5), Швейцария – 3 (5), США – 3 (5), Финляндия – 3 (6), Италия – 2 (5), Южная Корея – 2 (5), Норвегия – 2 (5), Чехия – 2 (6), Дания – 1 (5), Нидерланды – 1 (5).

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.