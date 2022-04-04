Чемпионат мира по керлингу. Канада сыграет с Италией, Финляндия встретится со Швецией и другие матчи

4 апреля на мужском чемпионата мира по керлингу в Лас-Вегасе пройдут очередные матчи группового этапа.
Чемпионат мира по керлингу
Лас-Вегас, США
Мужчины
6-я сессия
Чехия – Норвегия – 19.00
Дания – Швеция – 19.00
Германия – Финляндия – 19.00
7-я сессия
Дания – Шотландия – 0.00
Нидерланды – Швейцария – 0.00
Канада – Италия – 0.00
США – Южная Корея – 0.00
8-я сессия
Финляндия – Швеция – 5.00
Норвегия – США – 5.00
Швейцария – Чехия – 5.00
Шотландия – Германия – 5.00
Турнирное положение: Канада – 4 победы (4 игры), Финляндия – 2 (3), Германия – 2 (3), Италия – 2 (3), Норвегия – 2 (3), США – 2 (3), Чехия – 1 (3), Дания – 1 (3), Южная Корея – 1 (3), Шотландия – 1 (3), Швейцария – 1 (3), Швеция – 1 (3), Нидерланды – 0 (3).
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.