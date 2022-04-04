Чемпионат мира по керлингу. Канада сыграет с Италией, Финляндия встретится со Швецией и другие матчи

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4 апреля на мужском чемпионата мира по керлингу в Лас-Вегасе пройдут очередные матчи группового этапа.

Чемпионат мира по керлингу

Лас-Вегас, США

Мужчины

6-я сессия

Чехия – Норвегия – 19.00

 

Дания – Швеция – 19.00

 

Германия – Финляндия – 19.00

 

7-я сессия

Дания – Шотландия – 0.00

 

Нидерланды – Швейцария – 0.00

 

Канада – Италия – 0.00

 

США – Южная Корея – 0.00

 

8-я сессия

Финляндия – Швеция – 5.00

 

Норвегия – США – 5.00

 

Швейцария – Чехия – 5.00

 

Шотландия – Германия – 5.00

 

Турнирное положение: Канада – 4 победы (4 игры), Финляндия – 2 (3), Германия – 2 (3), Италия – 2 (3), Норвегия – 2 (3), США – 2 (3), Чехия – 1 (3), Дания – 1 (3), Южная Корея – 1 (3), Шотландия – 1 (3), Швейцария – 1 (3), Швеция – 1 (3), Нидерланды – 0 (3).

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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