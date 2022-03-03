ПКР: «Считаем, что решение МПК совершенно необоснованно, так как противоречит одному из основных принципов паралимпийской семьи – аполитичности спорта инвалидов»

Паралимпийский комитет России (ПКР) выступил с заявлением по поводу недопуска российских спортсменов к Играм в Пекине.

«Паралимпийский комитет России считает, что решение Международного паралимпийского комитета от 3 марта совершенно необоснованно, так как очевидно противоречит одному из основных принципов паралимпийской семьи – аполитичности спорта инвалидов.

В качестве виновников нынешних политических конфликтов в этом решении оказываются ПКР и российские паралимпийцы. Между тем они не только не совершали ничего, что хоть каким-то образом может быть истолковано как участие в нынешних политических осложнениях, но, напротив, в полном соответствии с решением Спортивного арбитражного суда (CAS) вывели из руководящих органов ПКР лиц, имевших какое-либо отношение к политическим структурам», – заявили в ПКР.

Паралимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 13 марта.