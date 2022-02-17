Экс-тренер российских керлингисток Беланов: «У нас нет ни одного полноценного игрока на замену, кроме этой пятерки. Менять некого»

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Бывший тренер женской сборной России по керлингу Сергей Беланов высказался о выступлении россиянок на Олимпиаде-2022 в Пекине.

Женская сборная России проиграла восемь матчей из девяти и заняла последнее место в групповом раунде. 

«У нас нет ни одного полноценного игрока на замену, кроме этой пятерки. Она на голову выше, чем все остальные в России. Менять некого. 

Можно было бы заменить кого-то только в том случае, если бы у нас в стране было достаточное количество высококлассных игроков, как в футболе и хоккее. В России нет этого, даже в Европе нет этого.

В Швейцарии, Швеции, Шотландии, России – четырех ведущих европейских странах – только одна команда и только пять человек экстрауровня. В этих странах тоже нет никаких других игроков», – сказал Беланов. 

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