Экс-тренер российских керлингисток Беланов: «У нас нет ни одного полноценного игрока на замену, кроме этой пятерки. Менять некого»

Бывший тренер женской сборной России по керлингу Сергей Беланов высказался о выступлении россиянок на Олимпиаде-2022 в Пекине.

Женская сборная России проиграла восемь матчей из девяти и заняла последнее место в групповом раунде.

«У нас нет ни одного полноценного игрока на замену, кроме этой пятерки. Она на голову выше, чем все остальные в России. Менять некого.

Можно было бы заменить кого-то только в том случае, если бы у нас в стране было достаточное количество высококлассных игроков, как в футболе и хоккее. В России нет этого, даже в Европе нет этого.

В Швейцарии, Швеции, Шотландии, России – четырех ведущих европейских странах – только одна команда и только пять человек экстрауровня. В этих странах тоже нет никаких других игроков», – сказал Беланов.