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Анастасия Брызгалова: «После Олимпиады корпоратив с нами стоил около 7 тысяч рублей в час. Сейчас я тренирую любителей – это 1500 рублей с человека за два часа»

Керлингистка Брызгалова рассказала, сколько стоит тренировка под ее руководством.

На Олимпийских играх в Пхенчхане-2018 супруги Анастасия Брызгалова и Александр Крушельницкий завоевали бронзу в дабл-миксте. После церемонии награждения стало известно, что в допинг-пробе Крушельницкого обнаружен мельдоний. Керлингиста дисквалифицировали на четыре года, пара лишилась бронзы Олимпиады.

– 4 года дисквалификации Саша тренировал любителей. Как вам пришла эта идея?

– Мы особо не думали, как-то естественно получилось. После Олимпиады нас постоянно звали на корпоративы, всем хотелось поиграть именно с нами. Видимо, такие вот бонусы принесла известность. Я не так часто могла этим заниматься, потому что играла в женской команде. А Саша был занят почти каждый день.

На этом же катке тренировались любители. Он им раз что-то посоветовал, другой, а потом они пришли с предложением. Так он и начал их тренировать. Сейчас, когда у Саши график загруженный, эту команду как тренер подхватила я.

– Корпоратив в формате керлинга – это действительно востребовано?

– Конечно. Люди арендуют дорожку и оплачивают работу инструктора, который объясняет правила и помогает во время игры.

Это необязательно корпоратив, бывает, что просто приходят большими компаниями – например, на новогодние праздники, когда просто квасить в ресторане уже надоело, а тут что-то новенькое. Или дни рождения, или просто ради интереса – как ходят, например, на квесты или футбол, волейбол.

Керлинг – очень увлекательное занятие. Если любите активный отдых, точно понравится.

– Сколько стоит тренировка с Брызгаловой или Крушельницким?

– Если не ошибаюсь, после Олимпийских игр корпоратив с нами стоил около 7 тысяч рублей в час. Учитывая, что на льду 8 человек, получается совсем немного. Но если подряд идут несколько тренировок, для нас это был хороший заработок.

Сейчас мы корпоративы не проводим, но я тренирую любителей. Это 1500 рублей с человека за два часа, – сказала Брызгалова. 

Опубликовала: Мария Величко
Источник: Спортс’‘
logoАнастасия Брызгалова
сборная России
logoсборная России жен
logoАлександр Крушельницкий
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