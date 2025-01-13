Всемирная федерация керлинга продлила отстранение россиян до конца сезона.

«Совет продолжает следить за проблемами, с которыми сталкиваются ассоциации и спортсмены, а также за действиями других спортивных организаций в связи с конфликтом и возможным возвращением к соревнованиям.

Совет оставляет за собой право пересмотреть свое решение в случае необходимости», – сообщили в Совете Всемирной федерации керлинга (World Curling).

Российские спортсмены отстранены от соревнований под эгидой World Curling с марта 2022 года