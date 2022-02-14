Олимпиада-2022. Керлинг. Россия ирает со Швецией, Италия против Канады, другие матчи

Теги результаты сборная России Олимпийская сборная России сборная Швеции сборная Канады сборная Швейцарии Олимпиада-2022 сборная Дании сборная Великобритании сборная Италии Керлинг

14 февраля на Олимпиаде-2022 в Пекине проходит матчи мужского турнира по керлингу. Россия играет со Швецией. 

Олимпиада-2022

Пекин, Китай

12 февраля

Мужчины

Групповой раунд

8-я сессия

Россия – Швеция – 9.05

Италия – Канада – 9:05

Дания – Норвегия – 9.05

Швейцария – Великобритания – 9.05

Турнирное положение: Швеция – 5 побед (5 игр), Великобритания – 4 (5), Канада – 3 (5), Россия – 3 (5), Швейцария – 3 (5), США – 3 (6), Норвегия – 2 (5), Китай – 2 (6), Италия – 1 (5), Дания – 0 (5).

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское. Четыре лучшие команды по итогам группового раунда выходят в полуфинал.

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные