Олимпиада-2022. Керлинг. Россия ирает со Швецией, Италия против Канады, другие матчи

14 февраля на Олимпиаде-2022 в Пекине проходит матчи мужского турнира по керлингу. Россия играет со Швецией.

Пекин, Китай

12 февраля

Мужчины

Групповой раунд

8-я сессия

Россия – Швеция – 9.05





Италия – Канада – 9:05





Дания – Норвегия – 9.05





Швейцария – Великобритания – 9.05





Турнирное положение: Швеция – 5 побед (5 игр), Великобритания – 4 (5), Канада – 3 (5), Россия – 3 (5), Швейцария – 3 (5), США – 3 (6), Норвегия – 2 (5), Китай – 2 (6), Италия – 1 (5), Дания – 0 (5).

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское. Четыре лучшие команды по итогам группового раунда выходят в полуфинал.