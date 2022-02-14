Олимпиада-2022. Керлинг. Россия сыграет с Норвегией и Канадой, другие матчи

15 февраля на Олимпиаде-2022 в Пекине пройдут матчи мужского турнира по керлингу. Россия сыграет с Норвегией и Канадой.
Пекин, Китай
15 февраля
Мужчины
Групповой раунд
9-я сессия
Россия – Норвегия – 4.05
Канада – Китай – 4.05
Швейцария – США – 4.05
Швеция – Дания – 4.05
10-я сессия
Швеция – Великобритания – 15.05
Италия – США – 15.05
Норвегия – Китай – 15.05
Россия – Канада – 15.05
Турнирное положение: Швеция – 6 побед (6 игр), Великобритания – 5 (6), Канада – 4 (6), Россия – 3 (6), Швейцария – 3 (6), США – 3 (6), Китай – 2 (6), Норвегия – 2 (6), Дания – 1 (6), Италия – 1 (6).
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское. Матчи сборной России в прямом эфире покажет Матч ТВ. Четыре лучшие команды по итогам группового раунда выходят в полуфинал.