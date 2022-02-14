Олимпиада-2022. Керлинг. Россия сыграет с Норвегией и Канадой, другие матчи

15 февраля на Олимпиаде-2022 в Пекине пройдут матчи мужского турнира по керлингу. Россия сыграет с Норвегией и Канадой.

Пекин, Китай

15 февраля

Мужчины

Групповой раунд

9-я сессия

Россия – Норвегия – 4.05





Канада – Китай – 4.05





Швейцария – США – 4.05





Швеция – Дания – 4.05





10-я сессия

Швеция – Великобритания – 15.05





Италия – США – 15.05





Норвегия – Китай – 15.05





Россия – Канада – 15.05





Турнирное положение: Швеция – 6 побед (6 игр), Великобритания – 5 (6), Канада – 4 (6), Россия – 3 (6), Швейцария – 3 (6), США – 3 (6), Китай – 2 (6), Норвегия – 2 (6), Дания – 1 (6), Италия – 1 (6).

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское. Матчи сборной России в прямом эфире покажет Матч ТВ. Четыре лучшие команды по итогам группового раунда выходят в полуфинал.