Олимпиада-2022. Керлинг. Россия сыграет с Норвегией и Канадой, другие матчи

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15 февраля на Олимпиаде-2022 в Пекине пройдут матчи мужского турнира по керлингу. Россия сыграет с Норвегией и Канадой.

Олимпиада-2022

Пекин, Китай

15 февраля

Мужчины

Групповой раунд

9-я сессия

Россия – Норвегия – 4.05

Канада – Китай – 4.05

Швейцария – США – 4.05

Швеция – Дания – 4.05

10-я сессия

Швеция – Великобритания – 15.05

Италия – США – 15.05

Норвегия – Китай – 15.05

Россия – Канада – 15.05

Турнирное положение: Швеция – 6 побед (6 игр), Великобритания – 5 (6), Канада – 4 (6), Россия – 3 (6), Швейцария – 3 (6), США – 3 (6), Китай – 2 (6), Норвегия – 2 (6), Дания – 1 (6), Италия – 1 (6).

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское. Матчи сборной России в прямом эфире покажет Матч ТВ. Четыре лучшие команды по итогам группового раунда выходят в полуфинал.

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