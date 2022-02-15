Олимпиада-2022. Керлинг. Россия сыграет с Великобританией, Китай встретится со Швейцарией, Италия против Дании

16 февраля на Олимпиаде-2022 в Пекине пройдут матчи мужского турнира по керлингу. Россия сыграет с Великобританией.

Пекин, Китай

15 февраля

Мужчины

Групповой раунд

11-я сессия

Великобритания – Россия – 9.05





Китай – Швейцария – 9.05





Италия – Дания – 9.05





Турнирное положение: Швеция – 7 побед (8 игр), Великобритания – 6 (7), Канада – 5 (8), Россия – 4 (8), США – 4 (8), Швейцария – 3 (7), Китай – 3 (8), Норвегия – 3 (8), Италия – 2 (7), Дания – 1 (7).

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское. Игру сборной России в прямом эфире покажут Матч ТВ и Матч! Игра. Четыре лучшие команды по итогам группового раунда выходят в полуфинал.