Олимпиада-2022. Керлинг. Россия сыграет с Италией, Норвегия встретится со Швецией и другие матчи

13 февраля на Олимпиаде-2022 в Пекине пройдут матчи мужского турнира по керлингу. Россия сыграет с Италией, Норвегия встретится со Швецией.

Пекин, Китай

12 февраля

Мужчины

Групповой раунд

6-я сессия

Норвегия – Швеция – 4:05





Китай – Великобритания – 4:05





США – Канада – 4:05





Италия – Россия – 4:05





7-я сессия

Великобритания – Дания – 15:05





Швейцария – Италия – 15:05





Китай – США – 15:05





Турнирное положение: Швеция – 4 победы (4 игры), Швейцария – 3 (4), Великобритания – 2 (3), Канада – 2 (4), США – 2 (3), Китай – 2 (4), Норвегия – 2 (4), Россия – 2 (4), Италия – 0 (3), Дания – 0 (4).

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское. Матч сборной России в прямом эфире покажут Матч! Игра и Матч ТВ. Четыре лучшие команды по итогам группового раунда выходят в полуфинал.