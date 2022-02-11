Олимпиада-2022. Керлинг. Канада сыграет со Швецией, Дания против Швейцарии и другие матчи

12 февраля на Олимпиаде-2022 в Пекине пройдут очередные матчи мужского турнира по керлингу. Канада сыграет со Швецией, Дания против Швейцарии.

Пекин, Китай

10 февраля

Мужчины

Групповой раунд

5-я сессия

Италия – Китай – 9.05





Канада – Швеция – 9.05





Дания – Швейцария – 9.05





США – Норвегия – 9.05





Турнирное положение: Швеция – 3 победы (3 игры), Канада – 2 (3), Великобритания – 2 (3), Швейцария – 2 (3), США – 2 (3), Россия – 2 (4), Китай – 1 (3), Норвегия – 1 (3), Италия – 0 (2), Дания – 0 (3).

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское. Четыре лучшие команды по итогам группового раунда выходят в полуфинал.