Олимпиада-2022. Керлинг. Канада сыграет со Швецией, Дания против Швейцарии и другие матчи

12 февраля на Олимпиаде-2022 в Пекине пройдут очередные матчи мужского турнира по керлингу. Канада сыграет со Швецией, Дания против Швейцарии.
Пекин, Китай
10 февраля
Мужчины
Групповой раунд
5-я сессия
Италия – Китай – 9.05
Канада – Швеция – 9.05
Дания – Швейцария – 9.05
США – Норвегия – 9.05
Турнирное положение: Швеция – 3 победы (3 игры), Канада – 2 (3), Великобритания – 2 (3), Швейцария – 2 (3), США – 2 (3), Россия – 2 (4), Китай – 1 (3), Норвегия – 1 (3), Италия – 0 (2), Дания – 0 (3).
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское. Четыре лучшие команды по итогам группового раунда выходят в полуфинал.