Олимпиада-2022. Керлинг. Россия уступила Швейцарии, но разгромила Данию, другие результаты

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11 февраля на Олимпийских играх-2022 в Пекине прошли очередные матчи мужского турнира по керлингу. Россия уступила Швейцарии (3:6) и обыграла Данию (10:2).

Олимпиада-2022

Пекин, Китай

10 февраля

Мужчины

Групповой раунд

3-я сессия

Швейцария – Россия – 6:3

Великобритания – США – 7:9

Швеция – Италия – 9:3

Дания – Китай – 4:5

4-я сессия

Россия – Дания – 10:2

Великобритания – Норвегия – 8:3

Канада – Швейцария – 3:5

Турнирное положение: Швеция – 3 победы (3 игры), Канада – 2 (3), Великобритания – 2 (3), Швейцария – 2 (3), США – 2 (3), Россия – 2 (4), Китай – 1 (3), Норвегия – 1 (3), Италия – 0 (2), Дания – 0 (3).

ПРИМЕЧАНИЕ: четыре лучшие команды по итогам группового раунда выходят в полуфинал.

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