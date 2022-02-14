Олимпиада-2022. Керлинг (жен). Россия проиграла Канаде и встретится с Данией, другие матчи

Теги сборная России жен результаты Олимпийская сборная России сборная Канады жен сборная Китая жен сборная Японии жен Олимпиада-2022 сборная США жен сборная Южной Кореи жен Керлинг

14 февраля на Олимпийских играх в Пекине пройдут очередные матчи группового раунда в женском керлинге. Россия проиграла Канаде (6:7) и встретится с Данией. 

Олимпиада-2022

Пекин, Китай

Керлинг

Женщины

Групповой раунд

7-я сессия

Канада – Россия – 7:6

Китай – Япония – 2:10

США – Южная Корея – 4.05

8-я сессия

Швейцария – Швеция – 15.05

Япония – Южная Корея – 15.05

Дания – Россия – 15.05

Турнирное положение: Швейцария – 5 побед (5 матчей), Япония – 4 (5), Великобритания – 3 (5), Швеция – 3 (5), США – 3 (5), Южная Корея – 2 (4), Китай – 2 (6), Канада – 2 (5), Дания – 1 (5), Россия – 0 (5).

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское. Четыре лучшие команды выходят в полуфинал.

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные