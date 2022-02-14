Олимпиада-2022. Керлинг (жен). Россия проиграла Канаде и встретится с Данией, другие матчи

14 февраля на Олимпийских играх в Пекине пройдут очередные матчи группового раунда в женском керлинге. Россия проиграла Канаде (6:7) и встретится с Данией.

Пекин, Китай

Керлинг

Женщины

Групповой раунд

7-я сессия

Канада – Россия – 7:6





Китай – Япония – 2:10





США – Южная Корея – 4.05





8-я сессия

Швейцария – Швеция – 15.05





Япония – Южная Корея – 15.05





Дания – Россия – 15.05





Турнирное положение: Швейцария – 5 побед (5 матчей), Япония – 4 (5), Великобритания – 3 (5), Швеция – 3 (5), США – 3 (5), Южная Корея – 2 (4), Китай – 2 (6), Канада – 2 (5), Дания – 1 (5), Россия – 0 (5).

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское. Четыре лучшие команды выходят в полуфинал.