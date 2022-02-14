Олимпиада-2022. Керлинг (жен). Россия проиграла Канаде и встретится с Данией, другие матчи

14 февраля на Олимпийских играх в Пекине пройдут очередные матчи группового раунда в женском керлинге. Россия проиграла Канаде (6:7) и встретится с Данией.
Пекин, Китай
Керлинг
Женщины
Групповой раунд
7-я сессия
Канада – Россия – 7:6
Китай – Япония – 2:10
США – Южная Корея – 4.05
8-я сессия
Швейцария – Швеция – 15.05
Япония – Южная Корея – 15.05
Дания – Россия – 15.05
Турнирное положение: Швейцария – 5 побед (5 матчей), Япония – 4 (5), Великобритания – 3 (5), Швеция – 3 (5), США – 3 (5), Южная Корея – 2 (4), Китай – 2 (6), Канада – 2 (5), Дания – 1 (5), Россия – 0 (5).
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское. Четыре лучшие команды выходят в полуфинал.