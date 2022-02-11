Олимпиада-2022. Керлинг (жен). Россия проиграла Швейцарии, Китай уступил США и другие результаты

11 февраля на Олимпиаде-2022 в Пекине прошли очередные матчи группового раунда в женском керлинге. Россия уступила Швейцарии (7:8).

Пекин, Китай

Керлинг

Женщины

Групповой раунд

3-я сессия

Швейцария – Россия – 8:7





США – Китай – 8:4





Канада – Япония – 5:8





Южная Корея – Великобритания – 9:7





Турнирное положение: Швейцария – 3 победы (3 матча), США – 3 (3), Япония – 1 (2), Канада – 1 (2), Южная Корея – 1 (2), Дания – 1 (2), Великобритания – 1 (3), Швеция – 1 (2), Россия – 0 (2), Китай – 0 (3).

ПРИМЕЧАНИЕ: четыре лучшие команды выходят в полуфинал.