Олимпиада-2022. Керлинг (жен). Россия сыграет с Южной Кореей и Японией, другие матчи

12 февраля на Олимпиаде-2022 в Пекине пройдут очередные матчи группового раунда в женском керлинге. Россия сыграет с Южной Кореей и Японией.
Пекин, Китай
Керлинг
Женщины
Групповой раунд
4-я сессия
Швеция – Канада – 4.05
Южная Корея – Россия – 4.05
Япония – Дания – 4.05
5-я сессия
Россия – Япония – 15.05
Дания – Швейцария – 15.05
Великобритания – США – 15.05
Швеция – Китай – 15.05
Турнирное положение: Швейцария – 3 победы (3 матча), США – 3 (3), Япония – 1 (2), Канада – 1 (2), Южная Корея – 1 (2), Дания – 1 (2), Великобритания – 1 (3), Швеция – 1 (2), Россия – 0 (2), Китай – 0 (3).
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское. Четыре лучшие команды выходят в полуфинал.