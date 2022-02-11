Олимпиада-2022. Керлинг (жен). Россия сыграет с Южной Кореей и Японией, другие матчи

12 февраля на Олимпиаде-2022 в Пекине пройдут очередные матчи группового раунда в женском керлинге. Россия сыграет с Южной Кореей и Японией.

Пекин, Китай

Керлинг

Женщины

Групповой раунд

4-я сессия

Швеция – Канада – 4.05





Южная Корея – Россия – 4.05





Япония – Дания – 4.05





5-я сессия

Россия – Япония – 15.05





Дания – Швейцария – 15.05





Великобритания – США – 15.05





Швеция – Китай – 15.05





Турнирное положение: Швейцария – 3 победы (3 матча), США – 3 (3), Япония – 1 (2), Канада – 1 (2), Южная Корея – 1 (2), Дания – 1 (2), Великобритания – 1 (3), Швеция – 1 (2), Россия – 0 (2), Китай – 0 (3).

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское. Четыре лучшие команды выходят в полуфинал.