Олимпиада-2022. Керлинг (жен). США сыграют со Швецией, Швейцария против Канады и другие матчи

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13 февраля на Олимпиаде-2022 в Пекине пройдут очередные матчи группового раунда в женском керлинге. США сыграют со Швецией, Швейцария против Канады.

Олимпиада-2022

Пекин, Китай

Керлинг

Женщины

Групповой раунд

6-я сессия

Дания – Великобритания – 9.05

США – Швеция – 9.05

Южная Корея – Китай – 9.05

Швейцария – Канада – 9.05

Турнирное положение: Швейцария – 4 победы (4 матча), Япония – 3 (4), США – 3 (4), Южная Корея – 2 (3), Великобритания – 2 (4), Швеция – 2 (4), Канада – 1 (3), Китай – 1 (4), Дания – 1 (4), Россия – 0 (4).

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское. Четыре лучшие команды выходят в полуфинал.

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