Дворкович о возвращении россиян на командные турниры: «Будем рассматривать этот вопрос в декабре. Следим за ситуацией в МОК, других федерациях»

ФИДЕ в декабре рассмотрит вопрос участия российских мужских команд в турнирах.

Об этом заявил президент Международной шахматной федерации (ФИДЕ) Аркадий Дворкович.

На данный момент представители мужской сборной России могут принимать участие в турнирах ФИДЕ в нейтральном статусе. Однако это не касается командных соревнований.

«Я знаю, что этот вопрос наверняка будет внесен в повестку декабрьской генассамблеи. У нас в следующем году шахматная Олимпиада. Естественно, при этом следим за ситуацией в Международном олимпийском комитете, других федерациях, паралимпийском комитете, где недавно было решение восстановить Паралимпийский комитет России.

Мы не можем здесь абстрагироваться от рекомендаций международных организаций, поскольку наши члены – национальные федерации – в том числе зависят от своих национальных олимпийских комитетов. Мы стараемся сохранить мир и единство в нашей шахматной семье, чтобы играли все, чтобы не было раскола. Поэтому вопрос будет поставлен, будем рассматривать в декабре», – отметил Дворкович.