  • Спортс
  • Шахматы
  • Новости
  • Дворкович о возвращении россиян на командные турниры: «Будем рассматривать этот вопрос в декабре. Следим за ситуацией в МОК, других федерациях»
0

Дворкович о возвращении россиян на командные турниры: «Будем рассматривать этот вопрос в декабре. Следим за ситуацией в МОК, других федерациях»

ФИДЕ в декабре рассмотрит вопрос участия российских мужских команд в турнирах.

Об этом заявил президент Международной шахматной федерации (ФИДЕ) Аркадий Дворкович.

На данный момент представители мужской сборной России могут принимать участие в турнирах ФИДЕ в нейтральном статусе. Однако это не касается командных соревнований.

«Я знаю, что этот вопрос наверняка будет внесен в повестку декабрьской генассамблеи. У нас в следующем году шахматная Олимпиада. Естественно, при этом следим за ситуацией в Международном олимпийском комитете, других федерациях, паралимпийском комитете, где недавно было решение восстановить Паралимпийский комитет России.

Мы не можем здесь абстрагироваться от рекомендаций международных организаций, поскольку наши члены – национальные федерации – в том числе зависят от своих национальных олимпийских комитетов. Мы стараемся сохранить мир и единство в нашей шахматной семье, чтобы играли все, чтобы не было раскола. Поэтому вопрос будет поставлен, будем рассматривать в декабре», – отметил Дворкович.

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: ТАСС
logoАркадий Дворкович
logoсборная России
logoФИДЕ
ТАСС
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости шахмат в любимой соцсети
Главные новости
Сборная России выиграла медальный зачет ЧМ по шахбоксу в Сербии. Спортсмены выступали с флагом и гимном
42сегодня, 06:49
Финал Grand Chess Tour. Аронян и Каруана, Прагнанандха и Вашье-Лаграв сыграли вничью во втором туре полуфинала
сегодня, 06:15
«Вместо поддержки от федерации меня просто убрали. Чуть что, сразу на выброс». Шахматистку Гунину не включили в состав сборной на командный ЧМ
626 сентября, 19:03
Фируджа пропустит Кубок мира по шахматам и не сможет принять участие в турнире претендентов
224 сентября, 07:40
57-летний Гельфанд о продолжении карьеры: «Для меня важно чувствовать игру и не превращаться в дедушку, который рассказывает сказки о боевой молодости»
23 сентября, 15:52
Дворкович о том, что на турнирах разрешили джинсы: «Карлсен тут ни при чем. Мы точно за разумные решения»
23 сентября, 06:49
Аркадий Дворкович: «Можно надеяться на допуск всех российских команд к турнирам в 2026 году – при выполнении критериев МОК»
22 сентября, 17:57
Никита Витюгов: «Шахматы как киберспорт будут безнадежно проигрывать любой стрелялке в силу своей сложности»
322 сентября, 10:27
Шахматист Витюгов о переходе в Англию: «Смена федерации была очень тяжелым решением. Моя карьера не получила никакого плюса от этого»
722 сентября, 10:16
Лагно о «Большой швейцарке»: «Все задачи я выполнила. Если честно, не ожидала, потому что этот год у меня не очень хорошо складывался»
20 сентября, 11:57
Ко всем новостям
Последние новости
Умерла мама Яна Непомнящего
39 июля, 07:16
UzChess Cup. 3-й тур. Непомнящий сыграл вничью с Эригайси, Абдусатторов победил Раппорта и другие результаты
21 июня, 20:18
Сергей Карякин: «В России много молодых талантливых шахматистов: Шогджиев, Землянский и другие. Мы должны поддерживать ребят и много работать с ними»
4 июня, 08:06
Александр Ткачев: «Галицкий неплохо играет в шахматы, сеанс одновременной игры – обязательная часть при выпуске в его академии»
426 мая, 06:32
Артемьев, Абдусатторов и Федосеев прошли на Esports World Cup по шахматам
22 мая, 19:15Киберспорт
Жавохир Синдаров стал игроком киберспортивного клуба Vitality по шахматам
17 мая, 14:55Киберспорт
Гран-при ФИДЕ (жен). 6-й этап. Анна Музычук победила, Чжу Цзиньэр – 2-я, Тань Чжунъи – 3-я
15 мая, 18:13
Чемпионат Азии по шахматам-2025 (жен). Сун Юйсинь победила, Боднарук – 6-я, Гунина – 7-я
15 мая, 17:16
Гран-при ФИДЕ (жен). 6-й этап. Вайшали сыграла вничью с Тань Чжунъи, Чжу Цзиньэр разошлась миром с Баделько, другие результаты
14 мая, 18:31
Гран-при ФИДЕ (жен). 6-й этап. Дзагнидзе сыграла вничью с Анной Музычук, Чжу Цзиньэр победила Марию Музычук и другие результаты
11 мая, 19:50