«Вместо поддержки от федерации меня просто убрали. Чуть что, сразу на выброс». Шахматистку Гунину не включили в состав сборной на командный ЧМ

Шахматистка Гунина сообщила, что не вошла в состав сборной на командный ЧМ.

В сентябре этого года Валентина Гунина снялась с турнира «Большая швейцарка» в Самарканде по медицинским показаниям.

«Как и было понятно, меня не берут в состав команды на чемпионат мира. Вместо поддержки от федерации меня просто убрали. Вот это я понимаю — отношение к самой титулованной спортсменке России: чуть что, сразу на выброс», – написала Гунина в своем телеграм-канале.

«Я очень благодарна ФШР и лично [Андрею Васильевичу] Филатову за всю поддержку, что я получила. 16 лет я была в сборной. Но когда случилось самое страшное для меня, а это могут быть и цветочки, со временем может быть хуже, то от меня отвернулись.

Не было ни слова в мою поддержку. Что очень странно и обидно. Идем дальше», – добавила шахматистка позже.

Командный чемпионат мира по шахматам пройдет с 17 по 24 ноября в Испании.

