Сергей Карякин: «Вряд ли ФИДЕ в ближайшее время позволит выступать под своим флагом и гимном. Но я буду ждать возможности вернуться и потом обязательно сыграю где‑нибудь»

Сергей Карякин заявил, что будет ждать возможности вернуться на соревнования.

В 2023-м российский гроссмейстер отказался выступать на турнирах под эгидой Международной шахматной федерации (ФИДЕ) в нейтральном статусе – без флага и гимна страны. В сентябре 2024-го Карякин стал сенатором РФ от Крыма.

– Вы сами верите, что в ближайшем будущем сможете снова играть на международных турнирах?

– Сложно сказать. Нужно все‑таки быть реалистом и понимать, что вряд ли ФИДЕ в ближайшее время так кардинально изменит правила и позволит выступать под своим флагом и гимном. Посмотрим. С другой стороны, мне пока есть чем заняться. Но я буду ждать возможности вернуться и потом обязательно сыграю где‑нибудь.

– Многие ли иностранные гроссмейстеры поддерживают вас и желают вашего возвращения на турниры под эгидой ФИДЕ?

– Могу сказать, что в приватных беседах очень многие поддерживают, а официально побаиваются, конечно. Но никого не осуждаю. Я точно знаю, что поддержка у меня есть, а там уже посмотрим, – сказал Карякин.