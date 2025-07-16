Смагин о женском Кубке мира: «Тяжело идет, практически все у нас уже выбыли»

Сергей Смагин оценил выступление россиянок на Кубке мира по шахматам.

До 1/8 финала женского турнира в Батуми дошла только Екатерина Лагно .

«Тяжело идет этот Кубок мира , практически все у нас уже выбыли. Для меня стал полностью неожиданным вылет Полины Шуваловой , потому что до этого она хорошо играла.

Валя Гунина боролась, играла динамично, и ей немного не хватило, чтобы перевести игру в блиц. Наша перспективная шахматистка Анна Шухман играла хорошо, но пока ей не хватает опыта игры на таких турнирах», – рассказал вице-президент Федерации шахмат России Смагин.