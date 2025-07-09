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Кубок мира (жен). 1/32 финала. Горячкина и Камалиденова, Шувалова и Мамедова, Костенюк и Роут, Салимова и Хотенашвили сыграют в первых партиях

На женском Кубке мира по шахматам в Батуми стартуют матчи 1/32 финала.

9 июля пройдут первые партии, 10 июля – вторые, 11 июля – тай-брейки в случае ничейного счета. На турнире выступают шесть российских шахматисток.

Кубок мира по шахматам

Женщины

Батуми, Грузия

1/32 финала

Первые партии

Начало – 14:15 по московскому времени, прямая трансляция – на ютуб-канале ФИДЕ.

Меруерт Камалиденова (Казахстан) – Александра Горячкина (Россия)

Белла Хотенашвили (Грузия) – Нургюл Салимова (Болгария)

Полина Шувалова (Россия) – Гюльнар Мамедова (Азербайджан)

Александра Костенюк (Швейцария) – Падмини Роут (Индия)

Анастасия Киртадзе (Грузия) – Тань Чжунъи (Китай)

Ирина Круш (США) – Карисса Йип (США)

Анастасия Аврамиду (Греция) – Екатерина Лагно (Россия)

Элис Ли (США) – Анна Шухман (Россия)

Лэй Тинцзе (Китай) – Кандела Гекамбуру (Аргентина)

Оливия Келбаса (Польша) – Теодора Иняц (Сербия)

Элина Даниэлян (Армения) – Антуанета Стефанова (Болгария)

Елназ Калиахмет (Казахстан) – Нино Бациашвили (Грузия)

Валентина Гунина (Россия) – Анахита Захедифар (Иран)

Алина Кашлинская (Польша) – Умида Омонова (Узбекистан)

Дарья Чарочкина (Россия) – Нана Дзагнидзе (Грузия)

Мария Музычук (Украина) – Талия Сервантес (США)

Хампи Конеру (Индия) – Афруза Хамдамова (Узбекистан)

Кляудя Кулен (Польша) – Приянка К (Индия)

Мери Арабидзе (Грузия) – Марсель Эфроимски (Израиль)

Анна Музычук (Украина) – Инна Гапоненко (Украина)

Юйсинь Сун (Китай) – Май Нарва (Эстония)

Лела Джавахишвили (Грузия) – Ульвия Фаталиева (Азербайджан)

Мэли-Жад Уэлле (Канада) – Рамешбабу Вайшали (Индия)

Гулрухбегим Тохирджонова (Узбекистан) – Лу Мяои (Китай)

Чуцяо Ван (Китай) – Юлия Осьмак (Украина)

Ирина Бульмага (Румыния) – Дейманте Даулите-Корнетт (Франция)

Чжай Мо (Китай) – Ставрула Цолакиду (Греция)

Нандита Венкатачалам Паллатур (Индия) – Харика Дронавалли (Индия)

Вантика Агравал (Индия) – Анна Ушенина (Украина)

Кесария Мгеладзе (Грузия) – Дивья Дешмукх (Индия)

Лилит Мктрчян (Армения) – Александра Мальцевская (Польша)

Мобина Алинасаб (Индия) – Чжу Цзиньэр (Китай)

ПРИМЕЧАНИЕ: турнир проходит по нокаут-системе. Контроль времени – 90 минут на первые 40 ходов, затем еще 30 минут с добавлением 30 секунд на каждый ход.

Матчи состоят из двух партий. В случае ничейного счета играется тай-брейк (две партии в формате 15+10, затем при необходимости 10+10, далее 5+3 и в случае очередной ничьей – 3+2 до тех пор, пока не определится победитель).

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: Спортс’’
результаты
Кубок мира
Элина Даниэлян
Антуанета Стефанова
Нино Бациашвили
logoSports – Казахстан
Лэй Тинцзе
Алина Кашлинская
Нана Дзагнидзе
Дарья Чарочкина
Валентина Гунина
logoМария Музычук
Белла Хотенашвили
Нургюл Салимова
logoАлександра Костенюк
Хампи Конеру
Полина Шувалова
Рамешбабу Вайшали
Ирина Круш
Лела Джавахишвили
Меруерт Камалиденова
Анна Шухман
logoАлександра Горячкина
Элис Ли
Тань Чжунъи
Ставрула Цолакиду
Харика Дронавалли
Анна Ушенина
Теодора Иняц
Чжу Цзиньэр
Екатерина Лагно
Дивья Дешмукх
Александра Мальцевская
Лилит Мктрчян
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