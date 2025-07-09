Кубок мира (жен). 1/32 финала. Горячкина и Камалиденова, Шувалова и Мамедова, Костенюк и Роут, Салимова и Хотенашвили сыграют в первых партиях
9 июля пройдут первые партии, 10 июля – вторые, 11 июля – тай-брейки в случае ничейного счета. На турнире выступают шесть российских шахматисток.
Женщины
Батуми, Грузия
1/32 финала
Первые партии
Начало – 14:15 по московскому времени, прямая трансляция – на ютуб-канале ФИДЕ.
Меруерт Камалиденова (Казахстан) – Александра Горячкина (Россия)
Белла Хотенашвили (Грузия) – Нургюл Салимова (Болгария)
Полина Шувалова (Россия) – Гюльнар Мамедова (Азербайджан)
Александра Костенюк (Швейцария) – Падмини Роут (Индия)
Анастасия Киртадзе (Грузия) – Тань Чжунъи (Китай)
Ирина Круш (США) – Карисса Йип (США)
Анастасия Аврамиду (Греция) – Екатерина Лагно (Россия)
Элис Ли (США) – Анна Шухман (Россия)
Лэй Тинцзе (Китай) – Кандела Гекамбуру (Аргентина)
Оливия Келбаса (Польша) – Теодора Иняц (Сербия)
Элина Даниэлян (Армения) – Антуанета Стефанова (Болгария)
Елназ Калиахмет (Казахстан) – Нино Бациашвили (Грузия)
Валентина Гунина (Россия) – Анахита Захедифар (Иран)
Алина Кашлинская (Польша) – Умида Омонова (Узбекистан)
Дарья Чарочкина (Россия) – Нана Дзагнидзе (Грузия)
Мария Музычук (Украина) – Талия Сервантес (США)
Хампи Конеру (Индия) – Афруза Хамдамова (Узбекистан)
Кляудя Кулен (Польша) – Приянка К (Индия)
Мери Арабидзе (Грузия) – Марсель Эфроимски (Израиль)
Анна Музычук (Украина) – Инна Гапоненко (Украина)
Юйсинь Сун (Китай) – Май Нарва (Эстония)
Лела Джавахишвили (Грузия) – Ульвия Фаталиева (Азербайджан)
Мэли-Жад Уэлле (Канада) – Рамешбабу Вайшали (Индия)
Гулрухбегим Тохирджонова (Узбекистан) – Лу Мяои (Китай)
Чуцяо Ван (Китай) – Юлия Осьмак (Украина)
Ирина Бульмага (Румыния) – Дейманте Даулите-Корнетт (Франция)
Чжай Мо (Китай) – Ставрула Цолакиду (Греция)
Нандита Венкатачалам Паллатур (Индия) – Харика Дронавалли (Индия)
Вантика Агравал (Индия) – Анна Ушенина (Украина)
Кесария Мгеладзе (Грузия) – Дивья Дешмукх (Индия)
Лилит Мктрчян (Армения) – Александра Мальцевская (Польша)
Мобина Алинасаб (Индия) – Чжу Цзиньэр (Китай)
ПРИМЕЧАНИЕ: турнир проходит по нокаут-системе. Контроль времени – 90 минут на первые 40 ходов, затем еще 30 минут с добавлением 30 секунд на каждый ход.
Матчи состоят из двух партий. В случае ничейного счета играется тай-брейк (две партии в формате 15+10, затем при необходимости 10+10, далее 5+3 и в случае очередной ничьей – 3+2 до тех пор, пока не определится победитель).