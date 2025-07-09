Кубок мира (жен). 1/32 финала. Горячкина и Камалиденова, Шувалова и Мамедова, Костенюк и Роут, Салимова и Хотенашвили сыграют в первых партиях

На женском Кубке мира по шахматам в Батуми стартуют матчи 1/32 финала.

9 июля пройдут первые партии, 10 июля – вторые, 11 июля – тай-брейки в случае ничейного счета. На турнире выступают шесть российских шахматисток.

Кубок мира по шахматам

Женщины

Батуми, Грузия

1/32 финала

Первые партии

Начало – 14:15 по московскому времени, прямая трансляция – на ютуб-канале ФИДЕ .

Меруерт Камалиденова (Казахстан) – Александра Горячкина (Россия)

Белла Хотенашвили (Грузия) – Нургюл Салимова (Болгария)

Полина Шувалова (Россия) – Гюльнар Мамедова (Азербайджан)

Александра Костенюк (Швейцария) – Падмини Роут (Индия)

Анастасия Киртадзе (Грузия) – Тань Чжунъи (Китай)

Ирина Круш (США) – Карисса Йип (США)

Анастасия Аврамиду (Греция) – Екатерина Лагно (Россия)

Элис Ли (США) – Анна Шухман (Россия)

Лэй Тинцзе (Китай) – Кандела Гекамбуру (Аргентина)

Оливия Келбаса (Польша) – Теодора Иняц (Сербия)

Элина Даниэлян (Армения) – Антуанета Стефанова (Болгария)

Елназ Калиахмет (Казахстан) – Нино Бациашвили (Грузия)

Валентина Гунина (Россия) – Анахита Захедифар (Иран)

Алина Кашлинская (Польша) – Умида Омонова (Узбекистан)

Дарья Чарочкина (Россия) – Нана Дзагнидзе (Грузия)

Мария Музычук (Украина) – Талия Сервантес (США)

Хампи Конеру (Индия) – Афруза Хамдамова (Узбекистан)

Кляудя Кулен (Польша) – Приянка К (Индия)

Мери Арабидзе (Грузия) – Марсель Эфроимски (Израиль)

Анна Музычук (Украина) – Инна Гапоненко (Украина)

Юйсинь Сун (Китай) – Май Нарва (Эстония)

Лела Джавахишвили (Грузия) – Ульвия Фаталиева (Азербайджан)

Мэли-Жад Уэлле (Канада) – Рамешбабу Вайшали (Индия)

Гулрухбегим Тохирджонова (Узбекистан) – Лу Мяои (Китай)

Чуцяо Ван (Китай) – Юлия Осьмак (Украина)

Ирина Бульмага (Румыния) – Дейманте Даулите-Корнетт (Франция)

Чжай Мо (Китай) – Ставрула Цолакиду (Греция)

Нандита Венкатачалам Паллатур (Индия) – Харика Дронавалли (Индия)

Вантика Агравал (Индия) – Анна Ушенина (Украина)

Кесария Мгеладзе (Грузия) – Дивья Дешмукх (Индия)

Лилит Мктрчян (Армения) – Александра Мальцевская (Польша)

Мобина Алинасаб (Индия) – Чжу Цзиньэр (Китай)

ПРИМЕЧАНИЕ: турнир проходит по нокаут-системе. Контроль времени – 90 минут на первые 40 ходов, затем еще 30 минут с добавлением 30 секунд на каждый ход.

Матчи состоят из двух партий. В случае ничейного счета играется тай-брейк (две партии в формате 15+10, затем при необходимости 10+10, далее 5+3 и в случае очередной ничьей – 3+2 до тех пор, пока не определится победитель).