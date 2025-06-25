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15-летний Иванников о победе над Карлсеном: «Меня столько людей поздравило, и я даже сам поверить не мог, что выиграл»

15-летний шахматист Максим Иванников оценил победу над Магнусом Карлсеном.

Иванников обыграл Карлсена на онлайн-турнире «Титульный вторник». 

«Я играл осторожно, хотел просто не проиграть, возможно, свести в ничью. Я получил позицию похуже в какой-то момент, но там ему было сложно найти правильное решение. Магнус не разобрался, и уже у меня стало лучше, а дальше я реализовал. Я анализировал игру – пара неточностей у меня была. До этого у меня была одна партия с ним – я проиграл, так что это был реванш.

Возможно, у него была не такая сильная мотивация. Я все-таки играл с чемпионом мира, а он меня даже не знает. Магнус изначально, как мне кажется, не был сконцентрирован на игре. Меня столько людей поздравило, и я даже сам поверить не мог, что выиграл», – рассказал Иванников.

Опубликовал: Антон Пилясов
Источник: ТАСС
logoМагнус Карлсен
Максим Иванников
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