15-летний россиянин Иванников обыграл Карлсена в онлайн-турнире «Титульный вторник»
Карлсен проиграл 15-летнему россиянину Максиму Иванникову в онлайн-турнире.
Иванников и 16-й чемпион мира по шахматам Магнус Карлсен встретились в третьем туре онлайн-турнира по блицу «Титульный вторник». Партия закончилась победой россиянина, игравшего белыми, на 33-м ходу.
Победителем «Титульного вторник» 24 июня стал Пранав Венкатеш из Индии. Карлсен занял третье место, Иванников – 125-е из 624 участников.
Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Спортс’‘
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