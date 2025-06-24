0

15-летний россиянин Иванников обыграл Карлсена в онлайн-турнире «Титульный вторник»

Карлсен проиграл 15-летнему россиянину Максиму Иванникову в онлайн-турнире.

Иванников и 16-й чемпион мира по шахматам Магнус Карлсен встретились в третьем туре онлайн-турнира по блицу «Титульный вторник». Партия закончилась победой россиянина, игравшего белыми, на 33-м ходу. 

Победителем «Титульного вторник» 24 июня стал Пранав Венкатеш из Индии. Карлсен занял третье место, Иванников – 125-е из 624 участников. 

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Спортс’‘
logoМагнус Карлсен
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости шахмат в любимой соцсети
Главные новости
UzChess Cup. 6-й тур. Непомнящий сыграл вничью с Магсудлу, Прагнанандха уступил Раппорту, другие результаты
29 минут назад
Азиатская лига чемпионов среди клубов. Команда Дубова победила, команда Нестерова – 2-я, Airports Authority of India заняли 3-е место
6сегодня, 17:31
Мемориал Дворковича. Землянский, Зверев, Сарана, Ван Хао победили в партиях второго тура, Ростовцев и Усков сыграли вничью, Сюгиров проиграл
сегодня, 06:10
UzChess Cup. 5-й тур. Непомнящий сыграл вничью с Якуббоевым, Прагнанандха уступил Магсудлу, другие результаты
вчера, 20:09
UzChess Cup. 4-й тур. Непомнящий сыграл вничью с Читамбарамом, Абдусатторов разошелся миром с Эригайси и другие результаты
22 июня, 14:30
UzChess Cup. 2-й тур. Непомнящий и Раппорт сыграли вничью, Прагнанандха победил Вохидова, другие результаты
20 июня, 14:04
UzChess Cup. 1-й тур. Непомнящий уступил Синдарову, Магсудлу сыграл вничью с Раппортом, другие результаты
19 июня, 19:02
Иранские шахматисты не смогли приехать в Ханты-Мансийск, где пройдет Азиатская лига чемпионов среди клубов
17 июня, 06:56
Путин наградил шахматиста Балашова орденом Почета
517 июня, 06:11
Ян Непомнящий победил на командном чемпионате мира по блицу в составе WR Chess
115 июня, 18:48
Ко всем новостям
Последние новости
UzChess Cup. 3-й тур. Непомнящий сыграл вничью с Эригайси, Абдусатторов победил Раппорта и другие результаты
21 июня, 20:18
Сергей Карякин: «В России много молодых талантливых шахматистов: Шогджиев, Землянский и другие. Мы должны поддерживать ребят и много работать с ними»
4 июня, 08:06
Александр Ткачев: «Галицкий неплохо играет в шахматы, сеанс одновременной игры – обязательная часть при выпуске в его академии»
426 мая, 06:32
Артемьев, Абдусатторов и Федосеев прошли на Esports World Cup по шахматам
22 мая, 19:15Киберспорт
Жавохир Синдаров стал игроком киберспортивного клуба Vitality по шахматам
17 мая, 14:55Киберспорт
Гран-при ФИДЕ (жен). 6-й этап. Анна Музычук победила, Чжу Цзиньэр – 2-я, Тань Чжунъи – 3-я
15 мая, 18:13
Чемпионат Азии по шахматам-2025 (жен). Сун Юйсинь победила, Боднарук – 6-я, Гунина – 7-я
15 мая, 17:16
Гран-при ФИДЕ (жен). 6-й этап. Вайшали сыграла вничью с Тань Чжунъи, Чжу Цзиньэр разошлась миром с Баделько, другие результаты
14 мая, 18:31
Гран-при ФИДЕ (жен). 6-й этап. Дзагнидзе сыграла вничью с Анной Музычук, Чжу Цзиньэр победила Марию Музычук и другие результаты
11 мая, 19:50
Гран-при ФИДЕ (жен). 6-й этап. Тань Чжунъи сыграла вничью с Анной Музычук, Чжу Цзиньэр победила Вайшали и другие результаты
10 мая, 19:55