15-летний россиянин Иванников обыграл Карлсена в онлайн-турнире «Титульный вторник»

Карлсен проиграл 15-летнему россиянину Максиму Иванникову в онлайн-турнире.

Иванников и 16-й чемпион мира по шахматам Магнус Карлсен встретились в третьем туре онлайн-турнира по блицу «Титульный вторник». Партия закончилась победой россиянина, игравшего белыми, на 33-м ходу.

Победителем «Титульного вторник» 24 июня стал Пранав Венкатеш из Индии. Карлсен занял третье место, Иванников – 125-е из 624 участников.